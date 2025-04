Donnarumma in Serie A, quadriennale da 32 milioni: che ritorno

Gigio Donnarumma sta vivendo una stagione importante al PSG ma a fine anno le cose potrebbero cambiare. Spunta il ritorno in Serie A

A dispetto di una stagione con tanti momenti estremamente positivi, Gigio Donnarumma e il Paris Saint Germain in estate potrebbero anche andare a separare le proprie strade.

L’estremo difensore classe 1999 ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il club parigino pare non abbia ancora aperto il dialogo con calciatore ed entourage per un eventuale prolungamento. Pare infatti che stando a quanto evidenziato da ‘Foot.01’, il direttore sportivo del PSG, Luis Campos, avrebbe aver messo nel mirino l’attuale numero uno del Porto, Diogo Costa. Un segnale chiaro di come il destino di Donnarumma, nonostante le prestazioni di primo livello, potrebbe essere lontano dalla Torre Eiffel.

L’apice dell’annata dell’ex milanista è la gara di ritorno ad Anfield in Champions League in cui è stato decisivo a suon di parate nella lotteria dei rigori. A ‘Sky Sport’ dopo la partita si tolse anche qualche sassolino dalle scarpe: “Vedo tante critiche da giornalisti, se si possono chiamare così, senza sapere cosa sia il mestiere del portiere. All’andata abbiamo subito un tiro e un gol, sembrava fosse colpa mia, ma io penso sempre a sorridere, a dare il massimo e lavorare per la squadra”.

Donnarumma a 26 anni ha ormai raccolto un bagaglio d’esperienza tale da essere considerato uno dei migliori portieri dell’ultimo decennio ed ha di fronte a se ancora tanti anni ad alti livelli. Lo sanno anche le squadre italiane, con una in particolare che vorrebbe provare a riportarlo in Italia per una nuova fase della sua carriera.

Donnarumma sogno dell’Inter: pronto un quadriennale

Donnarumma è quindi nel mirino dell’Inter, che potrebbe desiderare un cambio in porta alla luce della carta d’identità di Sommer. Il classe 1999 di Castellammare ha peraltro giocato nei rivali del Milan, dalle giovanili alla prima squadra, e sarebbe senza dubbio un trasferimento epocale.

Marotta avrebbe dunque intenzione di offrire al calciatore del PSG un quadriennale da 8 milioni di euro a stagione (tra parte fissa e variabile), quindi in tutto 32 milioni per provare a convincerlo ad abbracciare un altro tipo di avventura lontano dalla Francia e nuovamente a Milano.