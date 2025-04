Dopo WhatsApp tocca anche ad Instagram: in arrivo la nuova funzione tanto attesa

WhatsApp non cessa di aggiornare le sue funzionalità. La popolare app di messaggistica – 2 miliardi di utenti mensili – non cessa di puntare sull’innovazione per restare al passo coi tempi e questa capacità di rilasciare sempre nuovi aggiornamenti rappresenta uno dei suoi punti di forza. Di recente ne abbiamo avuto la riprova.

È di questi giorni infatti l’introduzione su WhatsApp di Meta AI, l’assistente virtuale di Meta basato sull’intelligenza artificiale che aiuterà gli utenti nelle loro ricerche. Meta AI è utile anche per porre domande e farsi aiutare nella scrittura. Alcuni utenti non hanno gradito la novità ma Meta AI non può essere rimosso da WhatsApp.

Ma naturalmente il gruppo di Zuckerberg non è solo WhatsApp o Facebook. Anche Instagram è una delle applicazioni più iconiche del colosso di Menlo Park e ora è in arrivo anche qui una grande novità. Una nuova funzionalità tanto attesa è in arrivo anche su Instagram. Ecco di cosa si tratta.

Instagram, arriva l’attesissima funzione

Arriva il tasto Meta AI anche su Instagram. Chi accede alla sezione DM (Direct Messages) di Instagram noterà subito la comparsa di un’icona circolare colorata e animata. È Meta AI, sbarcato anche su Instagram dopo WhatsApp e Facebook Messenger. Non c’è modo di disattivarlo o di eliminare il pulsante.

In risposta agli interrogativi sulla privacy sollevati da molti utenti, l’azienda statunitense ha precisato che Meta AI non ha accesso ai contenuti delle conversazioni private e si limita a dare risposte nella chat dedicata, che può essere attivata manualmente. L’assistente virtuale è raggiungibile dall’icona Home e dal simbolo dell’aeroplano di carta.

Dovremo poi toccare il pulsante circolare o il campo di testo Cerca o chiedi a Meta AI per aprire una conversazione diretta con l’assistente virtuale di Meta. A questo punto potremo cominciare a fargli domande o a chiedere chiarimenti su un argomento, così come potremo farci aiutare nella scrittura. Meta AI può generare e modificare testi.

L’intelligenza artificiale è in grado anche di suggerirci stili di scrittura o alternative grammatica. È capace pure di riscrivere frasi o paragrafi in base a indicazioni precise. Queste caratteristiche lo rendono uno strumento di grande utilità quando si tratta, ad esempio, di apportare migliorie a un post o di replicare in maniera efficace a un post.

A rendere possibile tutto questo è Llama 3.2, un modello linguistico addestrato per comprendere nel migliore dei modi il linguaggio umano e produrre testi dotati di coerenza e pertinenza. In sostanza parliamo di una rete neurale pensata per “capire” quanto scrivono gli utenti e fornire risposte nella maniera più naturale possibile.