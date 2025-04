Occhio a non commettere questi errori con la lavastoviglie: se si rompe non dire che non ti avevo avvisato

La lavastoviglie è uno degli elettrodomestico più utilizzati in casa. Grazie alle sue funzioni, permette di lavare automaticamente i piatti, le posate, le pentole e altri utensili da cucina. Utilizzare la lavastoviglie può far risparmiare tempo rispetto al lavaggio manuale e garantire una pulizia più profonda, specialmente per i piatti più sporchi o incrostati.

Ovviamente, affinché possa svolgere in modo perfetto il suo ‘lavoro’, sarà importante avere alcune accortezze, per evitare che nel tempo si possano creare delle situazioni in grado di rovinarla e di non farla più funzionare correttamente. Una fra queste è ovviamente essere certi di eseguire periodicamente una pulizia profonda ed accurata, per eliminare non solo lo sporco, ma soprattutto residui di detersivo e di cibo, che possono portare alla formazione di germi, batteri e cattivi odori.

Sono questi gli errori da non commettere mai con la lavastoviglie

Dopo aver capito che ruolo fondamentale abbia la pulizia della lavastoviglie, sarà altrettanto importante capire in che modo, ma soprattutto quali oggetti possono essere inseriti al suo interno. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare, non tutti gli oggetti sono adatti per essere lavati in lavastoviglie e farlo, vuol dire sia rovinare l’oggetto stesso che la macchina.

Quindi, per garantire una lunga vita alla lavastoviglie è bene sapere che ci sono ben 4 oggetti che non andrebbero mai messi al suo interno e continuare a farlo sarebbe solo un inutile rischio. Ma quali sono questi oggetti pericolosi e soprattutto perché? Vediamoli nel dettaglio:

Coltelli affilati: stiamo parlando di quei coltelli molto simili ai modelli professionali e che presentano una lama molto affilata. Lavarli in lavastoviglie e il continuo sfregamento con altri oggetti, potrebbe in primis rovinare la lama stessa, ma anche rischiare di graffiare le altre stoviglie presenti; Pentole antiaderenti: per quanto sia comodo mettere tutto all’interno della lavastoviglie, le pentole antiaderenti andrebbero lavate a mano per evitare di rovinare il rivestimento; Mestoli e taglieri in legno: in questo caso le alte temperature potrebbero danneggiare, deformare e rompere gli utensili, quindi, anche in questo caso meglio lavare tutto a mano; Bicchieri di cristallo: le alte temperature potrebbero danneggiare e scheggiare il materiale, è preferibile quindi lavare tutto a mano.

In conclusione, per evitare di rovinare la lavastoviglie è importante non solo una pulizia corretta, ma è altrettanto importante non inserire questi oggetti al suo interno.