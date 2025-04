No, il bicarbonato non serve per smacchiare le tovaglie: prova questo rimedio e vedrai che differenza

Per smacchiare le tovaglie non serve affatto usare il bicarbonato: basta provare questo semplice trucco e ogni tipo di alone andrà subito via.

Le tovaglie servono principalmente a proteggere i tavoli da macchie, graffi e danni causati da cibo, bevande e altri oggetti. Oltre alla funzione pratica, questi particolari tessili, hanno anche uno scopo estetico, poiché possono aggiungere colore, texture e stile alla tavola, creando un ambiente più accogliente e raffinato. In occasioni speciali o pranzi formali, una tovaglia può contribuire a dare un tocco di eleganza.

Proprio perché utilizzata praticamente ogni giorno anche per più volte, la tovaglia tende a sporcarsi molto facilmente. Tra le sue fibre ci cade praticamente di tutto, dalle semplici briciole di pane, a macchie di unto, sugo, vino e tutto ciò che dai piatti finisce rovinosamente sulla sua superficie. Ed è proprio questo uno dei suoi problemi principali, ossia riuscire a smacchiare alla perfezione la tovaglia, senza rischiare di rovinarla, ma soprattutto senza lasciare alcun tipo di alone.

Come smacchiare le tovaglie di casa senza utilizzare il bicarbonato

Per quanto possa sembrare una cosa semplice, smacchiare la tovaglia può nascondere delle insidie non di poco conto. Infatti, la maggior parte delle macchie, soprattutto se non trattate immediatamente, tendono a penetrare in profondità nelle fibre, diventando così davvero difficili da mandare via. Come fare quindi in questi casi? La risposta ancora una volta arriva da diversi prodotti che abbiamo in casa, ma questa volta non si tratta del bicarbonato.

Il primo rimedio da provare per smacchiare le tovaglie è quello che prevede l’utilizzo dell’aceto bianco. Questo prodotto è utile per rimuovere le macchie di vino, caffè, tè o sudore. Inoltre, aiuta a sbiancare e neutralizzare odori. Per usarlo bisognerà mescolare 1 parte di aceto bianco con 2 parti di acqua. Tamponare la macchia con un panno imbevuto di questa soluzione e lascia agire per 10-15 minuti. Poi sciacquare con acqua fredda.

C’è poi il rimedio con il succo di limone, ottimo per le macchie di grasso o quelle più persistenti grazie alle sue proprietà sbiancanti. Per usarlo basterà applicare il succo di limone direttamente sulla macchia e lasciare agire per 15 minuti. Risciacquare con acqua fredda e, se necessario, ripetere il trattamento.

Possiamo anche utilizzare il sapone di Marsiglia che risulta essere delicato ma efficace per rimuovere macchie di cibo o grasso, soprattutto su tovaglie delicate. In questo caso si dovrà inumidire la macchia con acqua fredda e strofinare delicatamente con il sapone. Lasciare agire per qualche minuto, poi risciacquare con acqua tiepida. Insomma, le alternative di certo non mancano, basterà scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, ed il gioco è fatto.