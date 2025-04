Conte-Napoli già ai titoli di coda, svelato il nome del nuovo allenatore azzurro

Mezzo passo falso per il Napoli di Antonio Conte che non sfrutta la ghiotta chance di accorciare sull’Inter non andando oltre il pari a Bologna, su un campo comunque molto difficile.

Gli azzurri, privi del proprio allenatore in tribuna per squalifica, hanno quindi gettato al vento la possibilità di accorciare il gap dai nerazzurri che avevano a loro volta pareggiato a Parma. Le ultime sette partite decideranno quindi l’esito di un campionato che appare ancora incerto, e che rischia di decidersi proprio nelle battute conclusive della stagione.

Sarà poi tempo di tirare le somme su quello che è stato il lavoro di Conte al suo primo anno all’ombra del Vesuvio, con i tifosi del Napoli che sperano di poterlo avere ancora in panchina almeno fino alla naturale scadenza del contratto. Negli ultimi tempi non mancano infatti le voci su quello che potrebbe essere il futuro del tecnico salentino, cercato anche da altri top club, e desideroso di capire quali siano i reali presupposti e le ambizioni di De Laurentiis per il Napoli del prossimo anno.

Con la probabile Champions servirà infatti uno sforzo in più in sede di mercato, per rendere più competitiva una rosa che ha bisogno di allargare i propri orizzonti.

Calciomercato Napoli, in caso di addio di Conte scelto il sostituto: annuncio su Allegri

Il futuro passa quindi prima di tutto dalla fine di questa stagione, e poi a seguire dalle strategie in vista della prossima annata. Conte intanto è proiettato sul campo, ed attende di capire come andranno le cose.

A dispetto del contratto ancora lungo c’è chi vede Conte già verso il capolinea della sua avventura al Napoli. In particolare il giornalista Paolo Bargiggia su X è stato chiaro, individuando anche il nome del possibile erede in azzurro: “In caso di addio di Conte al Napoli, vicenda che racconto da settimane, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad andare su Allegri che già aveva trattato e quasi preso nella stagione 2021/22, prima di virare su Spalletti!“.

Già si era lungamente parlato di Max Allegri in ottica Napoli negli anni scorsi, fermo restando che l’allenatore livornese attualmente senza panchina, era stato recentemente accostato anche al Milan. Prima di fare qualunque discorso su un eventuale nuovo tecnico bisognerà passare però dal futuro di Conte ancora tutto da decidere.