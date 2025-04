Le piastrelle nel bagno sono ormai il passato: ecco la nuova tendenza, economica e funzionale

Il bagno rientra senza dubbio tra gli ambienti in cui passiamo una buona parte del nostro tempo. Un luogo dove non ci dedichiamo solo alla nostra igiene personale, ma dove andremo a concederci anche qualche minuto di relax. Un ambiente, quindi, dove ogni cosa dovrà essere pensata e sistemate in modo accurato, proprio per renderlo più pratico e funzionale.

Soprattutto per quanto riguarda il suo aspetto, all’interno del bagno ogni minimo particolare dovrà essere studiato con attenzione, soprattutto per cercare di renderlo quanto più igienico è possibile. Proprio per questo, in linea generale, le piastrelle sono tra i rivestimenti più utilizzati sia per le pareti, che per il pavimento. Queste infatti, non solo garantiscono una veloce pulizia, ma proteggono anche dallo sporco e dall’umidità.

Addio alle classiche piastrelle nel bagno: ecco la nuova tendenza

Oltre a svolgere una funzione pratica di protezione, le piastrelle sono anche molto utilizzate per scopi estetici, perché offrono una grande varietà di colori, forme, materiali e stili che permettono di personalizzare l’ambiente in base ai gusti. Inoltre, sono molto resistenti e possono durare molti anni senza deteriorarsi, a meno che non vengano danneggiate. Tuttavia, anche questo elemento di arredo tende ad essere soggetto alla moda del momento e in questo 2025 le cose stanno davvero per cambiare.

Nonostante sia belle da vedere, pratiche e anche facili da pulire, le piastrelle del bagno sembrerebbero pronte ad andare direttamente in soffitta o in cantina, infatti, gli interiori design non hanno dubbi e in questo 2025 la tendenza per il bagno è completamente diversa da quella che abbiamo visto fino ad ora. Si tratta di una novità che via via sta ottenendo sempre più consensi e a breve diventerà una delle soluzioni più pratiche ed utilizzate per rivestire il bagno e non solo.

A breve diremo definitivamente addio alle classiche piastrelle per lasciare ampio spazio ai rivestimenti in resina, capaci di imitare alla perfezione materiali come il legno e il marmo, conferendo al bagno un tocco di classe ed eleganza senza nemmeno troppi stravolgimenti. Inoltre, trattandosi di un unico elemento, non ci saranno le fughe e di conseguenza non ci sarà alcun tipo di sporco da dover rimuovere. Quindi, i pannelli in resina, oltre ad essere molto belli esteticamente, sono anche facili e veloci da pulire.