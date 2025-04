Se digiti questo codice sul tuo telefono ti apparirà qualcosa d’incredibile: è una vera scoperta

I telefonini ci hanno cambiato la vita. Un tempo la telefonata era un rituale che avveniva perlopiù in ambito domestico o al lavoro. Al limite c’erano le cabine telefoniche (a gettoni prima dell’avvento dell’euro). Insomma: a nessuno sarebbe mai venuto in mente che un giorno il telefono ci avrebbe seguiti ovunque, fino in capo al mondo.

Quello che non sapevamo è che l’esercito Usa lo usava già dagli inizi degli anni ’90. Il primo a usare un telefono portatile fu il generale Norman Schwarzkopf durante la prima guerra del Golfo. A inventare il cellulare sono stati i militari americani, insieme alla General Dy­namics (ex Gte, una società specializzata in forniture militari).

Nati come tecnologia da usare in ambito militare, i telefonini si sono poi diffusi in ambito civile a livello planetario al punto che oggi sembra difficile pensare a un mondo senza lo smartphone in mano. Questi dispositivi a volte ci riservano ancora grandi sorprese. Ad esempio, sapevate che digitando questo codice sul telefono appare qualcosa di davvero molto strano?

Digitare questo codice sul telefono fa apparire qualcosa di incredibile

Chi ha un telefono Samsung Galaxy forse non sa che digitando un codice particolare nel dialer del telefono può far apparire l’immagine di un… chihuahua. Non è un contenuto accessibile attraverso qualche app o dalle impostazioni del telefono. Meno che meno se ne parla nelle comunicazioni ufficiali della società sudcoreana, così come non ci sono spiegazioni ufficiali sulla funzione di questa bizzarra immagine.

Per visualizzare il chihuahua nascosto nei telefoni Samsung Galaxy basta digitare il codice *#0*#. In questo modo si aprirà un menu diagnostico, pensato per testare le funzioni hardware del telefono. In questo menu possiamo trovare anche una funzione dal nome “test immagine”. Proprio al suo interno si nasconde l’immagine del simpatico cagnolino.

Come detto, al momento non ci sono spiegazioni sul motivo della presenza di questa foto. Si tratta magari di uno scherzo degli sviluppatori? O di una immagine di prova? Samsung non ha rilasciato comunicazioni a questo proposito. Rimane il fatto che l’immagine è presente in tutti gli ultimi modelli dell’azienda di Seul.

Alcuni si sono lanciati in ipotesi sulla presenza dell’immagine del chihuahua. C’è che dice che l’immagine servirebbe a testare il funzionamento dell’accelerometro. Si trova infatti nella sezione dedicata all’accelerometro e la foto ruota insieme al dispositivo. Un’altra ipotesi è che si tratti di un “easter egg” non dichiarato: uno di quei contenuti nascosti all’interno di un software, lasciati lì dagli sviluppatori del programma per semplice goliardia.