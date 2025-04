Da quando ho tolto questi oggetti da casa la mia allergia è nettamente migliorata: ora respiro molto meglio

Per chi soffre di allergia, la primavera non è sicuramente il periodo più bello della vita. Il rinascere della natura, inizia ad andare di pari passo con: starnuti, naso che cola, occhi che lacrimano, prurito generale, stanche, affaticamento e anche difficoltà a respirare. Insomma, non proprio uno dei momenti migliori della vita e che in alcuni casi può diventare un serio problema.

Le cause più comuni delle allergie di stagione sono varie, ma le più rilevanti sono sicuramente la presenza di pollini (graminacee, alberi, fiori), muffe (soprattutto in primavera e autunno) e infine polvere e acari (più costanti, ma spesso peggiorano con i cambi di stagione). Insomma, per chi soffre di questa ‘patologia’ sembrerebbe non avere affatto scampo in questo periodo.

Gli oggetti da togliere subito da casa per alleviare i fastidi dell’allergia di stagione

Per cercare di contrastare gli effetti indesiderati dell’allergia di stagione, oltre all’assunzione di antistaminici o di altri tipi di palliativi, esistono alcune semplici norme da rispettare, per cercare di migliorare la situazione. Una fra queste, ad esempio, è eliminare da casa tutti quegli oggetti che accumulano polvere, muffe e pollini e che amplificano ancora di più i fastidi.

Oltre a seguire delle semplici regole, come ad esempio lavare ogni giorno i vestiti indossati, per cercare di alleviare i fastidi dell’allergia si possono eliminare da casa alcuni oggetti che peggiorano soltanto la situazione. Il primo oggetto da dover sparire è sicuramente il tappeto, che per quanto sia esteticamente bello da vedere è il nemico numero uno per chi soffre di allergia. Tra le sue fibre, infatti, si accumula l’impossibile, peggiorando nettamente la situazione. Stesso discorso vale anche per i peluche dei bambini, che diventano nel giro di poco un vero ricettacolo di polvere e pollini.

Anche le tende dovrebbero sparire completamente, ma se proprio non si può rinunciare, per ovvi motivi, alla loro presenza, allora dovrebbero essere cambiate almeno una volta alla settimana. Ci sono poi materassi e cuscini che ovviamente non possono essere eliminati, ma dovranno essere necessariamente anallergici. Infine, i tessili in generale, come coperte plaid e anche copridivani, dovrebbero essere o rimossi oppure lavati co una frequenza tale, da impedire l’accumulo di sporco. Solo in questo modo, i fastidi dell’allergia saranno subito alleviati.