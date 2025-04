Uomini e Donne si ferma, telespettatori delusi: quando non andrà in onda

È da poco giunta la notizia: si ferma lo storico dating show condotto da Maria De Filippi. Ecco quando non andrà in onda Uomini e donne.

Il prossimo anno Uomini e donne compirà trent’anni. La prima messa in onda del dating show di Canale 5 portato al successo da Maria De Filippi – ideatrice e storica conduttrice del programma – risale infatti al 16 settembre 1996. Si tratta di uno dei tanti format diventati poi programmi televisivi di punta della rete ammiraglia di Mediaset.

Lo storico show di Mediaset si fermerà prossimamente. Tutto nasce da un cambio di palinsesto deciso dai vertici aziendali. Le variazioni decise da Mediaset si tradurranno in uno stop – soltanto momentaneo – alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

I telespettatori vogliono sapere quando avverrà lo stop a una delle più longeve trasmissioni di Mediaset. Ecco quando non andrà in onda Uomini e donne a causa dei cambiamenti nel palinsesto dell’azienda di Cologno Monzese.

Stop a Uomini e donne: quando si ferma lo storico dating show di Canale 5

La programmazione di Uomini e donne subirà delle variazioni nel mese di aprile. In occasione della Pasqua, lo show condotto nel primo pomeriggio subirà delle variazioni di palinsesto, Più nello specifico, salterà la messa in onda di due appuntamenti con Uomini e donne. Al momento U&D non è in programma nelle giornate di lunedì 21 aprile e di venerdì 25 aprile.

In sostanza Uomini e donne non andrà in onda a Pasquetta e in occasione della Festa della Liberazione. Lo stop a Uomini e donne si limiterà a queste due giornate. Nel frattempo la messa in onda del programma va verso la conclusione di una stagione che ha fatto registrare un buon successo per il talk show condotto da Maria De FIlippi.

Per la fine di aprile le variazioni nella programmazione porteranno dunque a uno stop momentaneo per Uomini e donne. Al primo stop del 21 aprile in occasione di Pasquetta seguirà il secondo cambio di aprile alla programmazione della trasmissione: quello previsto in occasione del 25 aprile, Festa della Liberazione. In queste due giornate milioni di italiani potrebbero non essere collegati al televisore, tanto più in occasione del ponte lungo del 25 aprile

Al posto di Uomini e donne e del del daytime di Amici 24 Mediaset manderà in onda un film o la replica della fiction Tutto quello che ho, con Vanessa Incontrada nel ruolo di protagonista. Gli appassionati del programma di Maria De Filippi dovranno dunque fare a meno di Uomini e donne nelle due giornate del 21 e del 25 aprile.

Il dating show di Canale 5 ritornerà presto a essere trasmesso con regolarità. Già a partire dalla giornata di lunedì 28 aprile riprenderanno le nuove puntate della trasmissione, con la regolare messa in onda dei nuovi appuntamenti di Uomini e donne.