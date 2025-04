Squalifica Sinner, ennesimo colpo di scena: l’annuncio ribalta tutto

Mentre si avvicina il rientro in campo di Jannik Sinner non si placano le polemiche sulla sua squalifica. Arriva un altro annuncio

Dopo la sospensione per il caso Clostebol, Jannik Sinner scalda i motori per il suo rientro in campo che avverrà di fronte al pubblico di casa agli Internazionali di Roma. Nei giorni scorsi, a tal proposito, è stata ufficializzata la entry list del torneo della capitale per il quale c’è grande hype soprattutto per verificare quali sono le condizioni attuali del numero uno al mondo.

Sinner si sta preparando al meglio delle sue possibilità per farsi trovare pronto in un torneo comunque importante anche in ottica Roland Garros, prossimo slam nel mirino dopo il grande trionfo agli Australian Open di inizio 2025. L’anno del campione di San Candido è poi finito in standby e i tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo.

Il caso squalifica ad ogni modo continua ancora a far discutere, con i pareri più disparati che si articolano nel circuito ATP tra colleghi ed addetti ai lavori. In questo senso un annuncio forte sulla questione lo ha fatto l’ex tennista Patrick McEnroe: “La tesi secondo cui gli altri giocatori sono stati trattati male e quindi dovremmo trattarlo male è assurda. Non penso che Sinner avrebbe dovuto essere sospeso”.

Altra stoccata sulla squalifica di Sinner: parla McEnroe

McEnroe ha quindi sottolineato come evidentemente sia stata seguita la procedura come andava fatto, senza dunque andare a creare un ulteriore caso.

Il fratello del grande John McEnroe durante il suo intervento ha quindi aggiunto: “Sulla base di ciò che sappiamo e dei protocolli adeguati, era innocente. L’argomentazione secondo cui altri giocatori sono stati trattati male, e che dovremmo quindi trattarlo male, è assurda. Non sto dicendo che non sia possibile che i giocatori abbiano capito come battere il sistema, ma se ci basiamo su ciò che sappiamo e su quali fossero i protocolli appropriati, Jannik Sinner era innocente”.

Senza se e senza ma quindi l’ex tennista si esprime in maniera netta sulla squalifica di Sinner, che nei mesi scorsi ha scosso completamente il mondo del tennis, andando a privare il circuito ATP del proprio numero uno.

Ad ogni modo ora il fenomeno italiano si avvia alla fine della sospensione preparandosi con grande dedizione a quello che sarà il primo impegno al rientro in campo. Mirino sugli Internazionali d’Italia per dimostrare al mondo di essere ancora il vero numero uno in circolazione, con buona pace dei rivali che senza di lui non hanno ottenuto grandi risultati.