Juve, Tudor lo fa fuori: può firmare con il Napoli per 12 milioni

Con l'arrivo di Tudor sembra esserci ancora meno spazio per un calciatore in particolare che potrebbe andare via. Idea in Serie A

La Juventus tra calciomercato e cambio in panchina le sta provando tutte per raddrizzare una stagione complicata che sembra avere pochi sbocchi. I bianconeri sono in lotta per un posto in Champions League e con l’arrivo alla guida tecnica di Igor Tudor stanno provando a cambiare passo.

Una vittoria ed un pareggio su un campo difficile come quello di Roma rappresentano il bottino momentaneo del neo allenatore, che dovrà provare a raggiungere l’obiettivo minimo della Juventus da cui passano anche le ambizioni per la prossima annata. Avere o meno la Champions League sposta parecchio anche in sede di calciomercato, lì dove tra le ultime due sessioni sono state effettuate svariate operazioni importanti.

Tra gli arrivi di gennaio anche Alberto Costa, laterale portoghese arrivato dal Vitoria Guimaraes che però non ha trovato grande fortuna finora. Tanta panchina e solamente tre scampoli di partita in Serie A. Numeri ben lontani da quei 12 milioni investiti nei mesi scorsi per un calciatore di prospettiva su cui la Juve sembrava poter fare affidamento per dare linfa diversa alla corsia. Lo stesso 2003 al suo arrivo a Torino ai canali del club disse: “È una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club ma ora sono arrivato in un club con una storia enorme, in una realtà con delle condizioni completamente diverse, che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui ed entusiasta di iniziare a lavorare e giocare. Quando la Juventus mi ha contattato è successo tutto molto rapidamente. Quando ho ricevuto la notizia ci ho messo un po’ a realizzare, ma la scelta di venire qui era ovvia. È stata una decisione molto semplice“.

Tanto entusiasmo quindi per Costa che però ha visto pochissimo il campo ed in estate potrebbe già vedere chiusa la propria avventura a Torino.

Calciomercato Juventus, Alberto Costa già al capolinea: spunta l’ipotesi Napoli

Tudor per ora non ha concesso spazio ad Alberto Costa nelle prime due uscite da allenatore della Juventus, e qualora non dovesse farlo nelle prossime potrebbero scattare serie riflessioni su un suo papabile addio.

I bianconeri sperano nel caso di recuperare l’investimento fatto da 12 milioni di euro e attendono la proposta giusta. Il 2003 potrebbe fare gol in patria, ma anche in Serie A dove il Napoli potrebbe rappresentare una soluzione interessante, visto che gli azzurri potrebbero volere un’alternativa differente a Di Lorenzo.

Si tratta di un calciatore futuribile che dunque rientrerebbe negli standard delle strategie partenopee.