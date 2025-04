La batteria dello smartphone dura sempre di meno? Ecco i 5 errori che la stanno lentamente distruggendo

Sarebbe riduttivo definire il telefonino un semplice oggetto personale, uno strumento di svago o per rimanere in contatto con gli altri. La realtà è che oggi lo smartphone è diventato un oggetto indispensabile anche per lavorare. Tutti però dobbiamo fare i conti col fatto che questi dispositivi hanno un punto debole: la batteria che difficilmente dura più di un giorno.

Spesso e volentieri non ci vuole molto tempo per accorgersi che la già non lunghissima durata della batteria ha una tenuta sempre minore. Tradotto: lo smartphone si scarica più in fretta. E poche cose oggi possono stressarci di più del rischio di essere lasciati a piedi dalla batteria del telefono. In tanti si lamentano della breve durata della carica.

Ci sono però 5 errori molti comuni che accorciano inevitabilmente la durata della batteria e a lungo andare non fanno decisamente bene nemmeno allo smartphone. La batteria infatti è una parte delicata di questi apparecchi e la sua vita utile dipendente molto da come ricarichiamo il telefonino.

Smartphone, i 5 errori che accorciano la vita della batteria

Il primo errore che si fa spesso è quello di non usare il caricabatteria in dotazione con il telefono. Dimentichiamo così che le variazioni di tensione della batteria possono essere estremamente. Non tutte le batterie reagiscono alla stessa maniera a caricabatterie non standard (potrebbero non raggiungere la potenza massima o ridurre la velocità di ricarica).

Oltre a utilizzare il caricabatterie corretto, un altro aspetto da tenere presente se vogliamo allungare la vita utile al nostro cellulare consiste nel fatto di lasciare che la batteria oscilli tra il 20% e l’80%. Qualsiasi carica minima o massima può portare infatti a un utilizzo eccessivo della batteria. Il rischio è che altrimenti si surriscaldi. Con un po’ di attenzione possiamo evitare inconvenienti.

Altro errore che si fa spesso è quello di non considerare la temperatura a cui esponiamo il telefono. Quando lo lasciamo in posti in cui può essere colpito direttamente dai raggi solari, questa disattenzione può rivelarsi molto dannosa: le batterie sono al litio e il litio non è un materiale in grado di rispondere con efficacia a temperature elevate.

Attenzione poi a sovraccaricare di app il nostro telefono. Alcune sono particolarmente “energivore” e consumano rapidamente la batteria del nostro dispositivo. Senza contare le app in background, che rimangono attive anche quando non le utilizziamo. Ultimo errore: dimenticarsi di regolare la luminosità del telefono a un livello più basso, evitando che consumi eccessivamente la batteria.