Il Paradiso delle Signore anticipazioni: rischio terribile per Marta, c’entra Enrico

Altro giro di giostra per Il Paradiso delle Signore, identico il risultato in termini di ascolti. La serie tv con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi continua a totalizzare uno share intorno al 20-21%. Un copione rispettato anche nella giornata di mercoledì 9 aprile: 1 milione e 631 mila spettatori e 20,6% di share per il period drama di Rai 1.

Le trame del Paradiso si stanno facendo sempre più fitte in questo finale di stagione (appuntamento al prossimo 2 maggio per l’ultima puntata di questa nona stagione). Molti nodi cominciano a venire al pettine, altre situazioni sembrano andare verso un lieto fine. Pensiamo ai problemi di cuore della contessa Adelaide, risolti in extremis da Enrico, tornato finalmente a vestire il camice del medico, non quello del magazziniere.

Proprio Enrico però – suo malgrado – coinvolgerà Marta in una situazione molto rischiosa, nella quale la figlia di Umberto si esporrà a un serio pericolo che potrebbe costarle anche la vita. Lo rivelano le anticipazioni delle puntate dal 22 al 24 aprile: Marta correrà un rischio terribile per amore dell’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Marta corre un rischio terribile

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 9 dal 22 al 24 aprile rivelano che Marta Guarnieri finirà nel mirino della banda di criminali che da tempo è sulle tracce di Enrico. Il dottor Brancaccio è stato costretto a nascondersi a causa delle minacce subite per aver fatto semplicemente il suo dovere di medico e di cittadino.

Enrico è stato costretto a cambiare identità dopo aver denunciato un pericoloso latitante ricoverato nella clinica dove lavorava. Il criminale aveva corrotto il primario della struttura, ma il dottor Brancaccio non ha voluto piegarsi al ricatto e ha sporto denuncia firmando così la sua condanna a morte. In attesa del processo dove sarà chiamato a testimoniare deve vivere sotto copertura.

Il coraggioso medico ha cominciato così a lavorare come magazziniere al Paradiso delle Signore, dove ha incontrato Marta. Tra i due è sbocciato l’amore. Nelle prossime puntate anche la giovane Guarnieri finirà nel mirino dei malviventi che danno la caccia all’uomo che ama. I criminali scopriranno dove abita Marta e la donna rischierà la vita a causa loro.

Marta correrà un serio pericolo per colpa della banda di criminali che sta braccando Enrico Brancaccio. Si preannuncia dunque un altro finale al cardiopalma per la figlia del commendatore dopo quello della scorsa stagione, quando aiutò Vittorio e Matilde a scappare in fretta e furia da Milano per sfuggire all’arresto.