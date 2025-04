Mi è bastato andare in dispensa per risolvere definitivamente il problema delle blatte: sono sparite subito

Per trovare una risoluzione definitiva al problema delle blatte ci basterà mettere piede in cucina per trovare qualche potente alleato.

È uno dei problemi più fastidiosi – e sgradevoli – che si possono presentare nelle nostre case: la presenza di sgraditi “ospiti” come le blatte. Ma c’è qualcosa di anche peggiore del semplice disgusto per questi insetti: il fatto che possano contaminare gli alimenti e trasmetterci qualche malattia.

Il problema della blatte è acuito dal fatto che non sono nemmeno facili da individuare, vista la loro tendenza a rifugiarsi in posti come i mobili di legno (prediligono in particolare le fessure) e i tubi di scarico della cucina o del bagno. Ma attenzione anche al bidone della spazzatura, agli elettrodomestici (frigo e forno su tutti), agli impianti a gas e via dicendo.

La prima linea del fronte anti-blatte rimane quella della prevenzione. Per evitare di ritrovarci la casa invasa faremo bene a pulire con cura bagno e cucina, prestando particolarmente attenzione a rimuovere dal pavimento residui di cibo e di capelli. Ma per sostenere il nostro sforzo ci basterà recarci in dispensa: lì troveremo sicuramente degli alleati preziosi.

Blatte, in dispensa ci sono alleati preziosi per liberarci di loro

La soluzione più gettonata per sbarazzarsi delle blatte è quella di fare ricorso a insetticidi, che però potrebbero non essere il massimo e causare qualche problema ai più piccini di casa e ai nostri animali domestici. Per questa ragione è meglio servirsi di rimedi naturali e creare una sorta di barriera olfattiva grazie a ingredienti che avremo sicuramente in casa.

Perché allora non provare con l’alloro? Posizionando qualche foglia di questa pianta aromatica nei posti dove sospettiamo possano essersi annidate le blatte riusciremo ad allontanarle. L’alloro è una sorta di repellente naturale per questi insetti, che non ne sopportano l’odore. Stesso discorso per l’aglio, il cui odore non è sgradito solo a noi ma anche alle blatte.

Ci basterà metterne qualche spicchio in giro o spruzzare una soluzione composta da 10 grammi di aglio tritato e un litro d’acqua. Lasciamo macerare per un giorno e una notte il composto e infine usiamo uno spruzzino per nebulizzarlo nella zona che ci interessa. Un effetto simile potremo ricavarlo dal rosmarino, che oltre ad allontanare le blatte diffonderà in giro un gradevole aroma.

Un altro prezioso alleato contro la presenza delle blatte potrà essere la cipolla. Sminuzzandola finemente, creiamo una pasta aggiungendo mezza tazza di farina, un po’ di birra o di acqua, un cucchiaino di polvere e acido borico in polvere. Mettendo nei punti strategici la pasta così ottenuta faremo una sgradita sorpresa agli insetti. Molto efficaci sono anche altri ingredienti naturali come il borace, l’olio di Neem e il bicarbonato.