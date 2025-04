WhatsApp, è allarme per milioni di utenti: se non lo elimini sei nei guai

WhatsApp è un’applicazione costante che tutti noi utilizziamo durante la nostra vita. C’è chi la utilizza esclusivamente per lavoro, fa gruppi e discute di cosa è meglio per il proprio lavoro e c’è chi lo fa per tenere vicine amicizie o parenti che invece sono distanti e che possiamo tenere vicini accanto all’applicazione dallo schermo verde.

Negli ultimi anni sono arrivati sempre ulteriori aggiornamenti su Whatsapp, uno strumento che con l’ausilio di altre applicazioni, permette di tradurre i messaggi vocali in testuali e questa è una delle tante novità per milioni di utenti con WhatsApp che continua a portare tante innovazioni. Ma quando ci troviamo all’interno di quest’app bisogna fare anche attenzione, i rischi possono essere piuttosto importanti e puoi ritrovarti a che fare con virus, hacker e tanto altro.

Questo problema riguarda soprattutto coloro che utilizzano questo programma su Windows e in futuro c’è la possibilità di subire attacchi informatici o ancora peggio possono derubarti dei tuoi dati personali. Meta ha rilasciato un avviso in queste ore e gli utenti devono aggiornare WhatsApp desktop su computer altrimenti i rischi sono evidenti a tutti.

Allarme WhatsApp, ecco cosa serve: utenti in ansia totale

Per evitare rischi come hacker o virus Meta ha comunicato che tutti gli utenti che hanno WhatsApp Desktop su computer devono aggiornare l’App. Il motivo è che nella penultima versione è stato rilevato un bug che permette agli hacker di poter sfruttare la cosa a proprio piacimento.

Nello specifico questi possono utilizzare degli allegati come una semplice foto per entrare nel computer e installare dei virus – i cosiddetti malware – che potrebbe permettere di rubare dati e specialmente password. Ed è molto importante visto che spesso abbiamo su pc password di banche e altri dati molto importanti in chiave economico. Si chiama bug CVE-2025-30401 e riguarda alcune versione precedenti di WhatsApp Web su Windows, è più facile incorrere in phishing e Spoofing.

Per gli hacker è molto comodo usare questa tipologia di attacchi e mediante WhatsApp possono entrare nel pc altrui e realizzare cosi queste preoccupanti truffe. Fa sapere Meta che l’eventuale decisione di non aggiornare WhatsApp Desktop su pc può creare notevoli problematiche e il pc rischia di diventare piuttosto vulnerabile. Se ne è parlato molto in questi giorni e l’obiettivo è trovare una soluzione il prima possibile, per evitare situazioni pericolose.