Altro che tranquillanti, per dormire sereni devi fare questo in camera da letto: è la vera svolta

Dormire bene è fondamentale per la salute fisica, mentale ed emotiva. Non è solo “riposo”, è una vera e propria ricarica per corpo e cervello. Infatti, durante il sonno il cervello si rigenera, elabora le informazioni e consolida la memoria, si libera dalle tossine accumulate durante il giorno e si prepara per imparare e concentrarsi meglio il giorno dopo.

Inoltre, dormire bene, rafforza anche il sistema immunitario. Un sonno profondo e regolare, infatti, aiuta il corpo a difendersi da virus e batteri, migliorando la risposta immunitaria. Dormire poco o male, invece, rende più vulnerabili a malattie. Infine, gli effetti benefici di un buon riposo si vedono anche sull’umore e sulla salute del cuore. Tuttavia, sempre più persone lamentano di non riuscire a riposare in modo continuo e spesso, per rimediare, optano per i classici integratori e tranquillanti che dovrebbero favorire l’addormentamento.

Come dormire finalmente sereni facendo questo in camera da letto: è geniale

Ebbene, per riuscire a riposare sereni, esiste qualcosa da fare in camera da letto e che potrebbe cambiare tutto. Secondo il Feng Shui, infatti, per conciliare il sonno sarà molto importante optare per un colore in particolare per la camera da letto. Un piccolo accorgimento, ma che finalmente permetter di dormire a lungo e senza continui risvegli.

Il Feng Shui, che letteralmente significa “vento e acqua”, è un’antica arte cinese che ha l’obiettivo di armonizzare l’energia (chiamata “Chi” o “Qi”) negli ambienti in cui viviamo. In pratica, studia come l’ambiente influisce sul nostro benessere fisico, mentale e spirituale. Cerca di ottimizzare lo spazio per favorire salute, prosperità, relazioni positive ed equilibrio interiore. E nel caso specifico di oggi, il Feng Shui permette di poter analizzare un colore in particolare da mettere in camera da letto e che aiuterà a dormire sereni.

Non si tratta né del bianco e né tanto meno del nero, ma di un colore delicata, capace di rilassare e di conciliare il sonno: il rosa tenue. Si tratta di una sfumatura molto soft, associata alla dolcezza e all’amore. Non solo andrà a favorire l’armonia, ma porterà anche calma e serenità, una combinazione perfetta per riuscire finalmente a dormire senza problemi. Per renderlo ancora più efficace, si potranno usare anche tutte le sue sfumature per aggiungere elementi nella camera, che completeranno il tutto e favoriranno il benessere notturno.