Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Umberto colpito al cuore, Guarnieri pronto a vendicarsi

Il gran finale de Il Paradiso delle Signore promette di riservare sorprese e colpi di scena al cardiopalma a tutti gli aficionados che anche in questa stagione – la nona in totale – non si sono persi un episodio della soap in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1. Appuntamento a venerdì 2 maggio per l’ultima puntata della serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Nel frattempo cresce l’attenzione del pubblico. Lo mostrano senza ombra di dubbio i dati Auditel. Nella giornata di venerdì 11 aprile Il Paradiso delle Signore 9 ha tenuto incollati al piccolo schermo 1 milione e 735 mila spettatori facendo registrare un ottimo 22,2% di share. Uno dei protagonisti indiscussi di questa stagione è stato Umberto Guarnieri.

Il Guarnieri che abbiamo visto in questo ciclo di puntate però appare molto diverso dal maestro di intrighi e cospirazioni al quale ci avevano abituato le precedenti stagioni. Grazie soprattutto all’arrivo di Odile (che ha scoperto essere sua figlia) il commendatore è uscito dal tunnel in cui le sue azioni – vedi la truffa Hofer – lo avevano infilato. Ma come reagirà quando saranno toccati i suoi affetti più cari?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9: Umberto pesantemente colpito, come reagirà Guarnieri

Nel finale de Il Paradiso delle Signore 9 Marta Guarnieri si troverà in una situazione di serio pericolo, stando a quanto rivelato dalle anticipazioni. La figlia di Umberto fa sempre più coppia fissa con Enrico Brancaccio (che in realtà di cognome fa Proietti), che ha rinunciato ad andare in America con Anita e ha allontanato Lea (che nutriva un interesse sentimentale per lui).

Sicuramente non rinunceranno però a dare la caccia a Enrico i criminali che lo hanno costretto a scappare da Roma e a lavorare sotto copertura al Paradiso delle Signore. Nelle puntate fino al 24 aprile i malviventi che si sono messi sulle tracce del medico continueranno a cercare di rintracciarlo per impedirgli di testimoniare al processo.

Non riuscendo a scoprire dove si trova Enrico – che si trasferirà a Villa Guarnieri una volta uscita la data del procedimento in tribunale – la banda di criminali intercetterà l’abitazione di Marta e si intrufolerà nell’appartamento. Marta si troverà con questi figuri in casa e non è escluso che nel corso della colluttazione non parta un colpo di arma da fuoco.

Il colpo di pistola potrebbe ferire gravemente Marta, al punto da mettere in grave pericolo la vita della donna. Non ci sarà pace dunque a Villa Guarnieri. Come reagirà Umberto? È facile ipotizzare che il commendatore non se ne resterà con le mani in mano, attivandosi in modo da rendere giustizia alla figlia. Cercherà di assicurare i criminali alla giustizia o proverà invece a vendicarsi da solo? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo.