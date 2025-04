Ti è passato tante volte tra le mani e vale 40000 euro: controlla se hai anche tu quest’oggetto

A volte tra le nostre mani passano oggetti che magari valgono una bella sommetta. Il tutto a nostra insaputa. In un momento non facile come questo, con gli stipendi al palo da anni (l’Italia è l’unico Paese del G20 dove i salari reali sono ancora a livelli più bassi di quelli precedenti alla crisi finanziaria del 2008) e i rincari dei prezzi, 40.000 euro possono fare molto comodo.

Oggetti come le lire italiane e le monete storiche si possono senz’altro annoverare tra le monete rare. Diverse di queste possono fruttare un bel gruzzoletto. Collezionisti e appassionati considerano come dei veri e propri tesori molti pezzi di queste monete che, naturalmente, sono molto ricercate nel mondo del collezionismo numismatico.

Alcune delle monete rare di maggior valore possono raggiungere anche valori molto elevati. Possiamo arrivare anche a 40.000 euro. Insomma, c’è poco da fare. Converrà davvero dare un’occhiata in casa e controllare se per caso – magari nascosta in qualche vecchio cassetto – non si trovi da qualche parte una di queste monete rare.

Questo oggetto può valere 40.000 euro, controlla se lo hai in casa

Tra i pezzi che valgono di più nel mondo dei collezionisti ci sono sicuramente le monete di Vittorio Emanuele III. Sono tra le più ricercate dagli appassionati di numismatica e possono raggiungere cifre molto alte, anche fino a 40.000 euro. Ma quali sono le monete rare di Vittorio Emanuele III? Ecco cosa le rende tanto preziose e come riconoscerle.

Una moneta rara per essere considerata tale deve presentare alcune speciali caratteristiche. Ci riferiamo a peculiarità come la tiratura limitata (in genere per l’emissione in ricorrenze particolari), la presenza di errori di conio. O ancora possiamo trovarci davanti a monete storiche. Insomma, è la singolare unicità del pezzo a decretarne la rarità.

Alcune delle monete rare più ambite da appassionati e collezionisti sono senza dubbio quelle di Vittorio Emanuele III, sovrano d’Italia dal 1900 al 1946. Il re fu a sua volta un grande appassionato di numismatica, al punto da mettere in produzione una serie di monete nel corso del suo lunghissimo regno. Diverse di queste monete oggi sono oggetto di collezionismo.

Tra le monete di Vittorio Emanuele III più valutate troviamo certamente la moneta da 5 Lire “Aquila Sabauda” del 1901. Coniata in un numero molto limitato di esemplare, questa moneta può arrivare a raggiungere quotazioni anche fino a 40.000 euro, in base alle condizioni e allo stato di conservazioni. Riconoscerla è facile: sul retro della moneta è raffigurata un’aquila con lo stemma sabaudo.