Un Posto al Sole anticipazioni: dramma Renato, precipita la situazione tra Alice ed Elena

Un Posto al Sole (la “Beautiful italiana”) è uno dei titoli storici del preserale di Rai 3, dove va in onda da lunedì a venerdì. Le trame della più longeva soap italiana – che il prossimo anno festeggerà il trentennale della prima messa in onda, risalente al 1996 – continuano ad avvincere un pubblico di appassionati.

La puntata di Upas di venerdì 11 aprile ha catalizzato le attenzioni di 1 milione e 458 mila spettatori conquistando il 7,6% di share nella fascia di access prime time sul terzo canale Rai. Nelle prossime puntate i fan si troveranno davanti a svolte importanti. Riguardano le trame degli episodi in onda nella settimana di Pasqua.

Insomma: Palazzo Palladini promette come sempre di non annoiare i telespettatori. Ecco cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole che verranno trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 aprile. Renato dovrà fronteggiare un vero e proprio dramma mentre tra Alice e Elena la situazione è destinata a precipitare.

Un Posto al sole spoiler: situazione drammatica per Renato, scintille tra Alice e Elena

Per Mariella e Mimmo si prospetta un weekend tutto relax in agriturismo. Guido invece non si sposta da Napoli, dove dovrà fare i conti con un’inattesa ventata di nostalgia. Mariella invece si rende conto di quanto possa essere difficile mettere tra parentesi il passo. Nel frattempo Serena è sempre più preoccupata per Manuela e decide di raggiungere le sorelle a Torino.

Sempre più tesa la situazione tra Niko e Jimmy, complicata da un nuovo confronto con Valeria. Niko se ne va a Torino per riscoprire insieme a Manuela la spensieratezza di un tempo e dare una seconda chance al loro amore. Intanto a Napoli Renato è vittima di una truffa crudele che lo coglie di sorpresa. L’uomo, con il morale a terra, trova conforto nell’affetto dei suoi cari.

In particolare Raffaele non manca di alleviare la cupezza dell’atmosfera grazie alla sua ironia. Novità sul fronte Cantieri, con Gennaro e Roberto prossimi a chiudere l’accordo destinato a portare il gruppo Gagliotti tra i soci. Michele scalpita per tornare in radio, ma tanti ostacoli spengono il suo entusiasmo e marginalizzano il giornalista, ironia della sorte, proprio nel posto che per lui era sempre stato un porto sicuro.

Nervi tesi intanto tra Elena e Alice: scintille tra madre e figlia, con la ragazza sempre più determinata nella sua voglia di costruirsi un futuro con Vinicio. A stemperare le tensione tra le due donne, ormai in rotta di collisione, saranno Raffaele e Pino. I due si sfideranno in un duello culinario a base di ricette.