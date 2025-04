È stata cancellata una celebre serie tv, stop alla nuova stagione: fan su tutte le furie

Una famosa serie tv è stata cancellata. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i numerosi fan.

Il mondo delle serie tv è stato scosso da una notizia relativa a una delle produzioni più amate degli ultimi anni. È arrivato l’annuncio: la cancellazione è ufficiale. Con la quarta stagione calerà il sipario. I fan sono stati colti di sorpresa dalla notizia. La delusione è palpabile. In tanti speravano che le vicende dei loro personaggi preferiti potessero proseguire.

Le reazioni, soprattutto sui social, non si sono fatte attendere. Un sentimento misto di rabbia e incredulità serpeggia tra gli spettatori. Si fatica ad accettare la prematura fine della serie. Malgrado il successo ottenuto la produzione ha deciso di rinnovare per altre stagioni. A questo punto non mancano gli interrogativi sul futuro dei protagonisti.

Si sono trovati a fare i conti con quello che ha tutte le sembianze di un fulmine a ciel sereno gli appassionati di una celebre serie televisiva su Apple TV+. Ufficialmente la serie concluderà il suo cammino sul piccolo schermo alla fine del quarto ciclo di episodi. Niente nuova stagione insomma. I fan non l’hanno presa bene.

Cancellata una famosa serie televisiva, sconforto per i fan

Stiamo parlando di Mythic Quest, lo show iniziato nel 2020, creato da Charlie Day, Megan Ganz e Rob McElhenney. Non c’è stato niente da fare malgrado l’ottimo riscontro ricevuto da parte del pubblico e della critica. Il servizio streaming ha deciso di non rinnovare. Niente quinta stagione per Mythic Quest: la comedy ambientata nel mondo del gaming si ferma alla quarta.

La serie chiuderà dunque i battenti al termine della stagione numero 4. Sarà necessario anche realizzare un nuovo finale. La quarta stagione infatti non era stata concepita per essere quella conclusiva. Mythic Quest 4 fungerà perciò da conclusione definitiva. Non lascia spazio a speranze il comunicato ufficiale rilasciato dai produttori.

«I finali sono difficili. Ma dopo quattro stagioni incredibili, Mythic Quest sta per chiudersi» si legge nella nota firmata da Megan Ganz, David Hornsby e Rob McElhenney,. «Siamo così orgogliosi della serie e del mondo che abbiamo potuto costruire, e profondamente grati a ogni membro del cast e della troupe che ci ha messo anima e cuore», ha aggiunto il trio di produzione.

Il ringraziamento finale va agli appassionati: «A tutti loro, grazie per aver giocato con noi. Ai nostri partner di Apple, grazie per aver creduto nella nostra visione fin dall’inizio. Poiché i finali sono difficili, con la benedizione di Apple abbiamo realizzato un ultimo aggiornamento all’ultimo episodio, per poter dire addio, invece di semplicemente ‘game over’».