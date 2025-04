Bye bye Juve, va al Napoli per 42 milioni più bonus: De Laurentiis scatenato

“Mancano sei partite e stiamo facendo qualcosa di impensabile. Teniamo il campionato aperto e solo per questo ci dovete ringraziare”. Con queste parole Antonio Conte è stato piuttosto chiaro nel post partita di Napoli-Empoli, ultima gara vinta in casa dagli azzurri che hanno ripreso la marcia all’inseguimento dell’Inter.

C’è quindi enorme attenzione per quella che è al momento la battaglia per il titolo, che a sole sei partite dal traguardo vede i nerazzurri avanti di tre lunghezze. Scorrendo la classifica, dopo l’Atalanta terza, troviamo invece la Juventus, che è in piena lotta per un piazzamento Champions League. Obiettivo minimo della complessa annata bianconera passata anche dal recente cambio di guida tecnica con l’arrivo di Tudor per Motta che ha portato in dote sette punti sui nove a disposizione finora.

Realtà quindi diverse quelle di Napoli e Juventus, che però al termine della stagione potrebbero ritrovarsi l’una di fronte all’altra a caccia di obiettivi di mercato simili. I bianconeri in particolare alla luce dei discorsi complessi su Kolo Muani e vista l’incerta situazione di Vlahovic, sono a caccia di un nuovo centravanti per il prossimo futuro.

In questo quadro si colloca anche il profilo di Rasmus Hojlund, ex attaccante dell’Atalanta da due stagioni al Manchester United, lì dove non ha raccolto grandi soddisfazioni.

Calciomercato, Conte sfida la Juventus: anche il Napoli su Hojlund

Rasmus Hojlund continua a essere accostato con insistenza alla Juve, ma occhio proprio al Napoli che potrebbe bruciare i bianconeri andando a mettere sul piatto un’offerta economica interessante.

D’altronde anche gli azzurri potrebbero voler potenziare il reparto offensivo, al netto del buon rendimento di Romelu Lukaku, arrivato recentemente in doppia-doppia tra gol e assist in campionato. Il nome del centravanti ex Atalanta farebbe gol alla truppa di Conte sia per età, potenziale che per caratteristiche.

Abile ad attaccare la profondità, forte fisicamente e con margini di crescita, il classe 2003 ha messo a referto 8 gol in questa annata con i ‘Red Devils’, ma in una squadra ricca di problemi. Inoltre il Napoli, rispetto alla Juve, potrebbe far leva anche sui rapporti dopo l’affare McTominay, ed in generale gli azzurri ad oggi potrebbero anche garantire una Champions che al contrario la truppa di Tudor dovrà provare a conquistare.

Il Napoli potrebbe quindi provare a convincere gli inglesi mettendo sul piatto una potenziale proposta da circa 42 milioni di euro, con buona pace della Juve.