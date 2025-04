Né spugna, né scopino, è questo l’oggetto più sporco che abbiamo in casa e lo usiamo tutti i giorni

È questo l'oggetto più sporco che abbiamo in casa, lo maneggiamo tutti i giorni e non lo puliamo abbastanza: è pieno di germi e batteri.

Ogni giorno sono davvero centinaia gli oggetti che maneggiamo sia dentro che fuori casa. Ognuno di questi servirà ovviamente ad uno scopo ben preciso. Li utilizziamo in modo così naturale, che spesso non ci rendiamo nemmeno conto della minaccia che si nasconde in ognuno di questi. Spesso, infatti, diventano un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri e necessitano assolutamente di una pulizia profonda ed accurata.

Proprio per evitare rischi, quindi, sarà molto importante che tutti questi oggetti o almeno quelli che abbiamo in casa, vengano puliti in modo adeguato. Un passaggio fondamentale non solo per eliminare tutto lo sporco, ma soprattutto per evitare che germi e batteri vadano a contaminare altre superfici, rendendo il tutto ancora più pericoloso. Ma è davvero così semplice tenere tutto sotto controllo? La risposta purtroppo è no, perché alcuni di questi oggetti vengono completamente trascurati e probabilmente anche mai puliti.

È questo l’oggetto più sporco che abbiamo in casa e nessuno lo pulisce mai

Quando pensiamo ad oggetti particolarmente sporchi, subito pensiamo alla classica spugna dei piatti o anche allo scopino del WC. Si tratta di due oggetti che maneggiamo ogni giorno e che sono noti per raccogliere una grande quantità di sporco e non solo. Tuttavia, non sono loro ad essere l’oggetto incriminati, anzi, per una volta cederanno il podio a qualcosa d’inimmaginabile ossia, le chiavi di casa e le chiavi dell’auto.

Nessuno ci pensa mai, ma sono proprio le chiavi ad essere in assoluto uno tra gli oggetti più sporchi che abbiamo in casa e che maneggiamo praticamente ogni giorno. Un dettaglio importantissimo e che se analizzato, ci fa rendere conto che in realtà non le abbiamo mai pulite eppure le mettiamo in borsa, nelle tasche, le poggiamo in casa su mobili e superfici, insomma, siamo noi i principali responsabili di contaminazioni incrociate.

Così piccole, eppure sulle chiavi sono contenute tracce di germi e batteri che possono superare di gran lunga quelli presenti su spugna e scopino, più le andremo ad utilizzare e a toccare con le mani sporche e più le chiavi rappresenteranno un serio pericolo. Peggio ancora, se si ha la cattiva abitudine di aprire la porta di casa con le chiavi ovviamente, entrare ed iniziare a toccare la qualunque senza prima lavare le mani. Quindi, per evitare rischi, sarebbe opportuno pulire le chiavi (anche con una salviettina igienizzante) almeno una volta al giorno e si eviterà un serio rischio.