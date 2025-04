Re Carlo, nuovo aggiornamento sulle sue condizioni: Camilla allarma Londra

Come sta Re Carlo? Camilla manifesta le sue preoccupazioni per la salute del sovrano britannico, recentemente in visita in Italia.

Da oltre un anno in cura contro il cancro che lo ha colpito praticamente nello stesso periodo in cui si è ammalata anche Kate, la scorsa settimana re Carlo è stato protagonista di un fitto programma di appuntamenti durante i quattro giorni di visita di Stato in Italia, dove ha incontrato tra gli altri la premier Giorgia Meloni e un ancora convalescente papa Francesco, col quale ha avuto un incontro privato in Vaticano.

Ad accompagnare il monarca britannico durante il viaggio c’era naturalmente l’inseparabile moglie Camilla. Peraltro la coppia reale festeggiava proprio in quei giorni il ventesimo anniversario di matrimonio. Insomma: Carlo continua a seguire gli insegnamenti della madre, la regina Elisabetta, che anteponeva il dovere a tutto.

Ritmo serrato di eventi pubblici per il sovrano, dunque. Camilla è tornata a parlare ai media britannici della salute del regale consorte. La regina d’Inghilterra si è anche soffermata sui carichi di lavoro del marito. Ma come sta davvero Carlo III? Ecco il nuovo aggiornamento sulle sue condizioni.

Re Carlo, Camilla aggiorna tutti sulle sue condizioni di salute

Ai media del suo Paese la regina Camilla ha confidato di «sognare» che il carico di lavoro del marito si alleggerisca. «Penso che ami il suo lavoro e che questo lo spinga ad andare avanti», ha detto Camilla prima di aggiungere: «E penso che sia meraviglioso, se sei stato malato e ti stai riprendendo». Tuttavia la sovrana ha espresso un auspicio.

Il pensiero di Camilla va con ogni evidenza alla salute del marito, che potrebbe affaticarsi più del dovuto. Benissimo l’amore per il lavoro da parte di Carlo. «Ma ora lui vuole fare sempre di più. Questo è il problema», ha spiegato la regina. Fonti reali hanno confermato che le cure a cui si sta sottoponendo il sovrano procedono bene, come mostra il “permesso” di continuare a viaggiare e lavorare accordatogli dai medici.

Il 76enne sovrano di recente è stato costretto a un breve ricovero in ospedale a causa di un effetto collaterale negativo dei trattamenti anticancro. Un piccolo inconveniente che non offusca il quadro ampiamente positivo dei progressi. Carlo insomma procede spedito e appare determinato a fare la differenza. Quest’anno sono in previsione altri viaggi all’estero.

Un alto funzionario del Palazzo, riferisce il Messaggero, ha sottolineato la difficoltà di rallentare il ritmo lavorativo di Carlo: «Ci abbiamo provato tutti! Ma come tutti avranno visto, il re ama il suo lavoro e ama interagire con quante più persone possibile».