Salta Inter-Bayern Monaco, niente ritorno dei quarti di finale: le ultimissime

Ormai è tutto pronto per una notte di Champions League che si preannuncia carica di adrenalina per l’Inter, che affronterà stasera a San Siro il Bayern Monaco per la sfida di ritorno valida per i quarti di finale.

La scorsa settimana la gara d’andata si concluse con un successo per 2-1 in terra bavarese da parte dei campioni d’Italia che grazie ad un gol nel finale di Frattesi hanno accumulato quel piccolo vantaggio che potrà essere fondamentale anche stasera. La musichetta della Champions tornerà quindi ad entusiasmare il pubblico di San Siro che spera di strappare il pass per la semifinale contro il Barcellona, con i blaugrana in grado tra andata e ritorno di liquidare la pratica Borussia Dortmund con un complessivo 5-3.

Alla vigilia della sfida odierna lo stesso Simone Inzaghi ha ammesso: “Sappiamo che per noi sarà una partita difficilissima e dovremo dimenticare il risultato dell’andata, abbiamo fatto una grande prestazione a Monaco gestendo bene i momenti. Conosciamo il loro valore e bisognerà fare una grande gara”.

C’è quindi grande attesa e curiosità per come l’Inter affronterà, anche mentalmente, la partita di San Siro in cui Inzaghi prevede sostanzialmente un solo cambiamento rispetto alla gara della scorsa settimana.

Inter-Bayern Monaco, le probabili formazioni: Guerreiro lascia il posto a Muller

Inzaghi ritrova nell’undici titolare Federico Dimarco al posto di Carlos Augusto, mentre per il resto dovrebbe essere confermata la stessa formazione di Monaco di Baviera con Lautaro e Thuram a guidare in attacco le truppe nerazzurre.

Qualcosa di diverse proporrà invece Kompany per il Bayern con il veterano Muller sulla trequarti, che già all’andata cambiò la situazione. A fargli posto tra i primi undici sarà quindi Raphael Guerreiro, l’escluso di lusso in vista della partita di San Siro. Il portoghese dovrebbe quindi finire tra le possibili scelte a gara in corso, cambiando l’approccio offensivo dei tedeschi.

Le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany

Nel complesso inoltre Kompany recupera anche Coman e Pavlovic per la panchina, mentre non ci sarà tra i disponibili capitan Neuer, presente a Milano solo per dare il supporto alla squadra in termini emotivi.

La mossa tattica degli ospiti è rappresentata da Muller al posto di Guerreiro, ma Inzaghi non sembra impreparato: “Lo conosciamo bene, all’andata è entrato e ha segnato, mentre domenica contro il Dortmund ha giocato bene. Sappiamo che il Bayern è una squadra con tantissimi giocatori affermati, di talento, giovani, aggressivi. Ci vorrà una grandissima prestazione come all’andata”.