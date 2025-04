5 errori da evitare se è arrivato il momento di cambiare la cucina: sono i dettagli a fare la differenza

Fra i vari ambienti di casa, la cucina è sicuramente tra i più importanti. Un luogo dove si andrà a passare una buona parte del proprio tempo, ma soprattutto il posto dove ci andremo a dedicare alla preparazione dei pasti principali della giornata. In molti ci mangiano anche al suo interno, rendendola quindi l’ambiente perfetto anche per passare del tempo con la propria famiglia.

Per poterla sfruttare al massimo, sarà ovviamente importante avere una cucina che sia pratica e funzionale, ma soprattutto che ogni centimetro sia impiegato nel modo giusto per permettere di poter gestire gli spazi in modo corretto. C’è poi il fattore estetico che non manca mai e che dovrà essere molto importante affinché la cucina non sia solo funzionale, ma risulti bella da vedere e in armonia con il resto della casa.

5 errori da non fare per ottenere una cucina moderna, pratica e funzionale

Ovviamente, con il passare del tempo anche la più moderna della cucine necessità di un piccolo ‘restauro’ e in alcuni casi si dovrà completamente ristrutturare. In questo ultimo caso però, prima di procedere, sarà molto importante conoscere i 5 errori da non fare quando si progetta una cucina nuova.

Ma quali sono questi 5 errori da non commettere mai quando si progetta una cucina nuova? Vediamo subito nel dettaglio:

Cucinare senza pensare bene a come sfruttare gli spazi: la cucina deve essere un po’ lo specchio della propria personalità, di conseguenza se si ama cucinare, sarò importante creare degli spazi che si adattano alle proprie esigenze; Scelta sbagliata dei colori: in fase si progettazione potremmo farci prendere dall’euforia e scegliere colori audaci. Non è una cosa vietata anzi, prima di farlo però, bisogna essere certi che si tratti di colori che non stufino con il passare del tempo; Scegliere un lavandino a due vasche: sicuramente per alcuni risulterà essere una scelta comodo, ma un lavandino così comporto è senza dubbio molto grande e andrà togliere spazio ad altri piani d’appoggio. Quindi, meglio optare per quello con una sola vasca; Mettere delle prese elettriche a vista: le prese in cucina sono indispensabili ma tenerle a vista rovina l’estetica della cucina. Per evitare questo, meglio tenerle nascoste oppure optare per una sorta di prese a scomparsa, che sicuramente fanno tutto un altro effetto; Non dare la giusta importanza alla luce: illuminare in modo adeguato la cucina è fondamentale e in fase di progettazione sarà importante studiare con cura i vari punti di luce da mettere.

Evitando questi 5 errori, finalmente si potrà ottenere la cucina dei propri sogni e si potrà sfruttare al massimo ogni centimetro.