Dimentica il classico tavolo rettangolare: la nuova tendenza è completamente diversa e anche molto più chic

Il tavolo rettangolare in casa non è più di moda, adesso è questa la tendenza del momento: è molto più pratica, funzionale e soprattutto elegante.

Il tavolo in casa è un elemento che non può di certo mancare. Risulta essere importante per diverse funzioni, in primis ovviamente, sarà il posto in cui si andrà a riunire tutta la famiglia durante colazione, pranzo e cena e dove ci si potrà rilassare dopo una giornata passata fuori casa. In secondo luogo, molto spesso il tavolo, soprattutto se presente in cucina, viene utilizzato come piano d’appoggio, anche durante le preparazioni di alcune ricette.

Infine, c’è anche un fattore puramente estetico e di design, in quanto la presenta del tavolo in un ambiente come il soggiorno, ad esempio, non solo completa l’arredamento ma dona quel tocco in più permettendo di ottenere un effetto chic ed elegante. Insomma, il tavolo è assolutamente un elemento a cui non si potrà assolutamente rinunciare in casa.

Addio al tavolo rettangolare: ecco la nuova tendenza da mettere subito in casa

Ovviamente, così come capita per tutto il resto dell’arredamento, anche il tavolo con le sedie sono soggetti a quello che è un po’ la moda del momento. Proprio per questo, se un tempo, anzi, se fino a qualche mese fa andavano forti i tavoli rettangolari, ora c’è una nuova tendenza che gli interiori designer stanno già amando. Si tratta un po’ di un ritorno alle origini e che permetterò di avere in casa un vero tocco di eleganza.

Ebbene, dopo anni in cui sembrava essere completamente sparito dalla circolazione, ecco che improvvisamente è tornato di moda il tavolo rotondo. Si tratta di una scelta sicuramente ‘azzardata’ soprattutto per chi ben accetta i cambiamenti di questo genere. Eppure, secondo gli esperti, sarebbe proprio questa la nuova tendenza in fatto di tavoli. Un ritorno al passato, quando nelle case si vedevano solo tavoli di questa forma e intorno c’era un arredamento per lo più classico.

Adesso invece le cose sono completamente cambiate e avere in casa un tavolo rotondo permetterà di ottenere un effetto chic ed elegante. Le linee seppur circolari, si adattano alla perfezione ad ogni stile di arredamento presente in casa, ma la sua aggiunta donerà quel tocco in più. È possibile scegliere fra varie dimensioni e c’è anche la possibilità di scegliere dei modelli allungabili, in questo modo in casa si andrà ad occupare pochissimo spazio, ma in caso di bisogno basterà aprirla per poter aver un tavolo grande per accogliere gli ospiti. Una scelta ‘coraggiosa’ ma che ne varrà sicuramente la pena.