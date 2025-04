Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Marcello scopre il tradimento e non perdona

Amori, intrighi, passioni. Come ogni soap che si rispetti Il Paradiso delle Signore è ricco di questi “ingredienti” capaci come pochi di attirare l’attenzione di un vasto pubblico di appassionati: la ricetta di un successo che dura da nove stagioni e che anche nel 2025/2026 accompagnerà gli spettatori di Rai 1.

Appuntamento a settembre per Il Paradiso 10, le riprese del nuovo ciclo di episodi inediti avranno inizio a maggio, probabilmente nella seconda metà del mese. Venerdì 2 maggio invece si chiuderà la stagione numero 9. Molte trame sono ancora irrisolte. Il commendatore Guarnieri, appreso di essere il padre di Odile, ora guarda ad Adelaide con occhio diverso: la contessa non è più “solo” la sua ex, ma anche la madre di sua figlia.

Guarnieri non ha mai nascosto di considerare Marcello una semplice parentesi nella vita di Adelaide, sicuro di riuscire prima o poi a riconquistarla. La contessa ha ufficializzato la relazione con Barbieri davanti a tutti i familiari. Basterà a fermare i propositi di Umberto? Senza contare che se qualcuno ha tradito, questo è stato proprio Marcello col baciare Rosa. Nelle prossime puntate Marcello scoprirà un tradimento. Ma da parte di chi?

Il Paradiso delle Signore 9 anticipazioni: Marcello scopre di essere stato tradito

Il tradimento di cui si accorgerà Marcello è un tradimento “professionale”. Irene scoprirà infatti che Rita Marengo non è stata affatto assunta da Alitalia. Per quale motivo allora ha rassegnato le dimissioni dal grande magazzino? Marcello comincerà a sospettare che sia stata la ex Venere a consegnare a Giulia Furlan il bozzetto dell’abito di punta di Botteri.

Barbieri vorrà andare fino in fondo e la sua intuizione si rivelerà giusta. Era proprio Rita la talpa infiltrata da Tancredi e Giulia per fotografare il bozzetto della collezione di Gianlorenzo Botteri. Giulia Furlan aveva così bruciato sul tempo il suo ex presentando l’abito al pubblico diversi giorni prima della collezione di Botteri, costretto, ulteriore beffa, a modificare in fretta e furia l’abito per evitare di essere accusato di plagio.

Marcello dunque, ingannato per la seconda volta dopo il fattaccio della truffa Hofer, raccoglierà tutte le prove necessarie, intenzionato a farla pagare ai protagonisti di questa inqualificabile vicenda di spionaggio industriale. Rita potrebbe finire nei guai per aver fatto da spia, ma lo scandalo potrebbe travolgere soprattutto Tancredi e Giulia, mandanti e veri architetti della manovra per danneggiare il Paradiso delle Signore.

Barbieri sarà dunque intenzionato a vendicarsi dopo aver smascherato Rita. Marcello vorrà rivalersi dopo aver saggiato sulla propria pelle i metodi e la concorrenza sleale da parte di Tancredi, ossessionato dalla voglia di distruggere il negozio affidato da Vittorio alle cure di Marcello e Roberto.