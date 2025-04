Dolore per un ex centrocampista della Juve, lutto nel calcio: è morto a 28 anni

Il mondo del calcio ancora colpito da un lutto. Grande commozione per un ex centrocampista della Juventus.

Una sapienza antica ci ricorda sempre un dato di fatto della nostra esistenza: il suo limite. L’unica cosa certa quando veniamo al mondo è che prima o poi – presto o tardi – tutto finirà. Lo dice anche il Salmo 90: «Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono fatica, dolore; passano presto e noi ci dileguiamo».

Non è questione di fede: la nostra condizione di esseri mortali è un fatto. Un fatto scolpito nella pietra anche in un tempo come quello di oggi, dove si tende a prolungare il più possibile la giovinezza e a mettere tra parentesi la scomoda realtà della morte. La nera signora però si presenta a tutti e il giorno dell’ultimo appuntamento non lo fissiamo noi.

Colpisce perciò la notizia di un lutto che ha colpito nel profondo un ex centrocampista della Juve: la morte a soli 28 anni di un giocatore, collega e amico, rimane ancora difficile da spiegare. È già partita un’inchiesta per accertare cosa sia davvero successo. Attualmente la morte del giovane sportivo rimane misteriosa.

Lutto per ex centrocampista Juve e per il mondo del calcio

È ancora avvolta nel mistero la tragedia che ha colpito il mondo del calcio. Il 16 aprile è morto Aaron Boupendza, attaccante gabonese di 28 anni. Militava nello Zhejiang FC, club della serie A cinese. Il giocatore è scomparso nelle scorse a Hangzhou in circostanze misteriose. Di certo c’è solo che è precipitato dall’undicesimo piano del condominio presso cui viveva.

È stata immediatamente avviata un’inchiesta dalle autorità locali per indagare sull’accaduto. Non si esclude alcuna ipotesi (suicidio e omicidio compresi). La Federazione del Gabon ha confermato la tragica fine dell’atleta. Centravanti naturale, con un ottimo senso del gol, Boupendza ha difeso più volte i colori della sua nazionale. In carriera ha girato molto, dall’Europa (Francia e Portogallo) alla Cina passando per la Turchia, l’Arabia saudita e gli Stati Uniti.

La morte di Boupendza ha particolarmente commosso l’ex centrocampista juventino Mario Lemina (attualmente al Galatasaray), suo compagno di nazionale. Lemina, di fede musulmana, ha affidato alle storie Instagram il dolore e la rabbia per la perdita del collega e amico.

«Riposa in pace Aaron. Così talentuoso, così felice. Allah è grande e conosce il tuo cuore. La mia rabbia è immensa oggi. Queste stesse persone che si chiamavano fratelli, amici o altro e che ti hanno consigliato in questa direzione spero che vadano almeno a chiedere perdono ai tuoi genitori con sincerità perché oggi dobbiamo tutti sentirne la colpa Che la tua anima riposi in pace. Che Allah plachi i cuori della tua famiglia e di coloro che ti volevano veramente bene», queste le parole di Lemina.