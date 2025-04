Lautaro Martinez, colpo di scena poco fa: tifosi dell’Inter furiosi

L’uomo copertina di casa Inter è ancora una volta Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha infatti trascinato i nerazzurri al passaggio del turno in Champions League contro il Bayern, strappando quindi il pass per l’affascinante semifinale al cospetto del Barcellona.

Già iconica l’esultanza del ‘Toro’ che dopo il momentaneo pari dell’1-1 di mercoledì sera ha espresso tutta la sua gioia e la sua grinta. Sentimenti ribaditi poi nel post partita ai microfoni di ‘Sky Sport’ dove ha parlato da autentico leader: “Sono orgoglioso perché nell’esultanza c’è tanto lavoro e sofferenza. Avevamo un calendario impegnativo con tante partite, in campionato il Napoli non molla ma noi stiamo facendo grandi cose. È un merito tutto nostro, dello staff e dei compagni. E l’esultanza mi è uscita da dentro come tutti i gol che faccio, è vita”.

C’è quindi un enorme carico di energie nell’ultimo gol messo a segno da Lautaro Martinez, che a conti fatti è risultato fondamentale per dare alla squadra quella scossa che serviva per reagire alla rete incassata da Kane. Dopo il tap in vincente dell’argentino è arrivato a distanza di pochi minuti anche il gol di Pavard che ha rimesso in discesa il discorso qualificazione.

Nell’ambito del doppio confronto quindi la zampata del ‘Toro’ in mischia è risultata estremamente importante soprattutto dal punto di vista psicologico in una fase delicata. Eppure proprio il gol di Lautaro è quello che ha fatto maggiormente discutere nelle ore successive alla gara.

Inter, bufera dopo la partita col Bayern: mirino su Lautaro Martinez

Il gol del momentaneo 1-1 di Lautaro ha fatto tanto parlare per un presunto tocco di braccio in area da parte dell’argentino.

A tal proposito è intervenuto su X l’ex arbitro tedesco Manuel Grafe, che spesso analizza episodi relativi ai club tedeschi in Europa sui social. L’ex fischietto teutonico nell’analisi dei fotogrammi relativi a Lautaro ha evidenziato: “Se il marcatore dell’1-1 avesse toccato la palla con la mano/braccio prima del tiro il gol sarebbe stato chiaramente irregolare! Difficile per Vincic accorgersene nel caos, ma è a questo che serve il VAR! Vediamo le immagini: Mano! Sbaglia di testa, ma para la palla così e segna! Pazzesco…”.

Tante polemiche quindi intorno al centravanti argentino e al gol che aveva rimesso in equilibrio la partita. La decisione di campo è stata però confermata con l’Inter che ha quindi dato una scossa ad una serata entrata già nella storia per la gioia dei tifosi che ora sognano l’impresa col Barcellona.