Hai ancora conservata questa vecchia console? Controlla subito, se la possiedi hai un tesoro tra le mani

Una vecchia console può valere una fortuna. Converrà controllare se per caso non conserviamo in casa questo modello.

Come dimenticare le vecchie console da gioco? Ma non è solo questione di amarcord. Negli ultimi anni il loro valore – in alcuni casi – è schizzato le stelle. Così quello che un tempo poteva apparire al più un modo divertente per passare il tempo si è trasformato in qualcosa di decisamente meno ludico: un vero e proprio investimento.

Se abbiamo conservato la nostra vecchia console in soffitta o in fondo a qualche armadio polveroso potremmo ritrovarci tra le mani un oggetto di collezione dal valore sorprendente. Un vero e proprio tesoro. C’è un modello raro, completo di accessori e in buone condizioni che oggi è ricercatissimo dai patiti del collezionismo o dagli appassionati di vecchi videogiochi.

Per avere questo modello di console c’è chi è disposto a pagare cifre da far girare la testa. Ecco quale console sta facendo impazzire il mercato e se, hai visto mai?, anche noi non possiamo rientrare nel novero dei fortunati possessori di quello che a tutti gli effetti è un piccolo tesoro nascosto…

Questa vecchia console vale una vera fortuna

Le console di ultima generazione stanno andando fortissimo. Ma per quanto possa sembrare strano la console più ricercata dal mondo è piuttosto retrò, almeno per i canoni “accelerati” della tecnologia, dove basta molto meno per essere out-of-date, passati, superati. Mai come in questo caso però è il retrogaming – la passione per i videogiochi del passato – a far sentire la sua legge.

È apparsa su un sito internazionale molto conosciuto di e-commerce: un console degli anni Novanta messa in vendita a 250 mila dollari (circa 235 mila euro). Una cifra record per portarsi a casa un Nintendo 64 ancora nella sua confezione originale (perfettamente sigillata). Nessuno ci ha mai giocato, adesivi e linguette sono ancora tutti al loro posto.

Non è difficile capire il motivo di questo prezzo esorbitante. È la legge della domanda e dell’offerta. Di console come queste, mai usate, ancora nella loro scatola originale, ne esistono poche in giro. C’è chi ha fatto notare che 250 mila dollari sono comunque una cifra esagerata. Sul mercato italiano una console Nintendo 64 usata si trova spendendo tra i 75 e i 100 euro.

Se è ancora nella sua confezione originale, il prezzo arriva fino a 200 o 300 euro, che salgono a 5-6 mila euro nel caso in cui sia sigillata. Negli States i prezzi sono molto più elevati perché quella venduta a 250 mila dollari è la prima versione venduta sul mercato Usa (il 26 settembre 1996) di una console che ebbe un successo strepitoso, con quasi 21 milioni di esemplari venduti.