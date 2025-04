Fuori almeno 6 mesi per la rottura del crociato, tutto stravolto in casa Juve

Gli imprevisti nel corso di una lunga stagione agonistica sono sempre dietro l’angolo. A mischiare le carte sono spesso infortuni gravi che stravolgono gli equilibri di squadra e soprattutto potenzialmente alcune strategie di mercato dei club coinvolti.

L’ultimo caso di un ko lungo e pesante è quello registrato all‘Atalanta con l’infortunio di Sead Kolasinac, difensore ex Arsenal pilastro delle gerarchie di Gasperini che ha dovuto alzare bandiera bianca in vista di questo rush finale. Il bosniaco classe 1993 ha riportato

la rottura del legamento crociato anteriore e una lesione radiale del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Una botta tremenda per l’Atalanta che nei giorni seguenti ha diramato il seguente comunicato sulle condizioni del calciatore: “Atalanta BC comunica che Sead Kolasinac è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, eseguito dal Prof. Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

Si tratta di un infortunio grave e che prevede un iter di circa sei mesi che priverà quindi a lungo la Dea di un calciatore importante che anche quest’anno ha raccolto 34 presenze con un gol e 4 assist tra tutte le competizioni in nerazzurro fino al momento del ko.

Dalla Juventus all’Atalanta: l’infortunio di Kolasinac stravolge tutto

L’infortunio grave occorso a Kolasinac non stravolgerà però solo le strategie dell’Atalanta. Un ko così importante porterà infatti la Dea a correre ai ripari in sede di calciomercato mettendo nel mirino un difensore che ha ancora un legame con la Juventus.

La Dea starebbe infatti pensando di fare un tentativo per Daniele Rugani che sta vivendo la sua avventura all’Ajax in attesa di riscoprire il proprio destino in estate. Il centrale italiano è infatti in prestito dalla Juventus che ne valuterà il destino come evidenziato anche dall’agente Davide Torchia a ‘JuveZone’ sul canale YouTube di Calciomercato.it: “Nella situazione attuale siamo spettatori del fatto che la Juventus deve analizzare bene le sue cose, con l’allenatore che ci sarà o se continuerà con Tudor io sarei contento. Il calciatore che va in prestito rientra al 30 di giugno alla squadra di appartenenza. Il Mondiale per club inizia al 15 di giugno e la Juventus, se dovesse volere il giocatore, non può aspettare il 30 di giugno”.

Non è quindi da escludere un rientro alla Juve di Rugani, che però potrebbe anche finire nel mirino dell’Atalanta per l’estate. I nerazzurri hanno bisogno di un difensore d’esperienza che conosca la Serie A, e il classe 1994 di rientro dall’Olanda potrebbe essere un profilo da valutare.