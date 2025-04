Alex Zanardi, tifosi con gli occhi lucidi dopo l’ultima decisione: c’è la data

La vita sportiva di Alex Zanardi è scolpita nella storia come un esempio per tutti. L'ultima decisione commuove i tifosi

I tifosi italiani sperano sempre di ricevere qualche aggiornamento positivo sulle condizioni di salute di Alex Zanardi, campionissimo esempio di resilienza di fronte alle sfortune proposte dalla vita. L’esistenza del fenomeno bolognese è stata infatti stravolta una seconda volta ormai quasi cinque anni fa con il terribile incidente sulla sua handbike.

Da quel momento è scattato un periodo di grande apprensione per la salute del classe 1966, sparito dai radar pubblici, al netto del rientro a casa del dicembre 2021, lì dove prosegue la sua lunga e tortuosa riabilitazione. Zanardi ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei fan che sperano ancora di rivederlo con quell’indimenticabile sorriso che ha caratterizzato la sua intera vita nonostante le durissime prove che gli sono state poste di fronte.

La carriera dell’ex pilota di Formula 1 aveva infatti già dovuto superare uno scoglio enorme con il bruttissimo incidente del 15 settembre 2001 a margine di una gara in Germania del campionato CART, che gli è costato l’amputazione di entrambi gli arti inferiori. A dispetto della sorte avversa Zanardi non si è mai arreso ed è ripartito negli anni seguenti reinventandosi in handbike, divenendo un campione affermato a livello mondiale, con annesse medaglie olimpiche, ed aiutando anche chi ne aveva bisogno con iniziative benefiche che ancora oggi vanno avanti con ‘Obiettivo3’.

Una serie di traguardi e successi che hanno evidentemente contribuito a scolpire il nome dell’ex pilota nella leggenda ma soprattutto del cuore di milioni di fan.

Alex Zanardi torna protagonista: i tifosi non stanno più nella pelle

I tifosi attendono sempre novità su Zanardi che intanto torna sotto un’altra forma con un’iniziativa particolare. La storia del campione bolognese in questo caso si intreccia con quella di Antonio Muzzolon che dal 2016 ha dovuto registrare una malattia che lo ha reso ipovedente.

Al netto del cambiamento fisico le passione per sport e fotografia sono rimaste tanto da far nascere l’idea di celebrare il campione che lo stesso Muzzolon ha fotografato di più rimanendone ispirato, ovvero Alex Zanardi.

“Il cuore oltre ogni ostacolo” è il titolo della mostra fotografica nella quale Muzzolon ha raccolto alcune immagini del campione bolognese alla maratona di Padova a partire dalla prima partecipazione del 2008. Un autentico viaggio nel tempo che coinvolge una personalità amata e seguita come quella di Zanardi che negli anni dei grandi successi olimpici da Padova in un certo senso fu anche virtualmente ‘adottato’.

Per ciò che riguarda la mostra, le immagini di Muzzolon verranno esposte al Caffè Pedrocchi dal 22 al 27 aprile, il tutto con ingresso libero.