Un Posto al Sole, cambia la programmazione Rai: non verrà trasmesso

Cambia il palinsesto Rai e le novità riguardano anche la “Beautiful italiana”. Un Posto al Sole, la veterana delle soap made in Italy, non verrà trasmessa. La serie ambientata nel condominio più famoso d’Italia non andrà in onda. Gli appassionati delle trame che ruotano intorno a Palazzo Palladini dovranno fare a meno dei loro beniamini.

La programmazione Rai – come quella di Mediaset – può subire cambiamenti, soprattutto in occasione di festività o di eventi significativi che rischiano di provocare un brusco calo degli ascolti. Per questo motivo le serie televisive sono spesso soggette a modifiche, spostamenti in calendario, slittamenti di orario. È successo di recente anche ad altre storiche soap Rai.

Pensiamo solo a Il Paradiso delle Signore, destinato a una “settimana corta” a cavallo di Pasquetta e della festa della Liberazione. Gli episodi del grande magazzino milanese non andranno in onda lunedì 21 e venerdì 25 aprile. Cambiamenti di palinsesto in vista anche per Upas. Ecco quando non verrà trasmessa la soap ambientata a Posillipo.

Un Posto al Sole si ferma: ecco quando non verrà trasmessa la soap

In occasione del tradizionale Concertone del 1° maggio la programmazione Rai subirà delle modifiche. La prima rete a essere coinvolta sarà Rai 3, dove dal pomeriggio fino alla mezzanotte andrà in onda il concerto dedicato alla festa dei lavoratori, trasmesso come sempre in diretta da piazza San Giovanni in Laterano a Roma.

Il Concertone del 1° maggio farà saltare la messa in onda di Un Posto al Sole, che tornerà a riprendere la sua consueta programmazione a partire da venerdì 2 maggio con un doppio episodio inedito. Confermato invece l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, che il 1° maggio andrà regolarmente in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Quest’anno il concerto del 1° maggio avrà un trio di conduttori: Noemi, Ermal Meta e Big Mama. La messa in onda è prevista dalle 15 alle 19. Il Concertone poi osserverà un’ora di pausa per dare spazio al Tg3. L’evento riprenderà dalle 20 e concluderà verso mezzanotte la cavalcata della seconda e ultima parte.

La novità di quest’anno è la conferma de Il Paradiso delle Signore, che anche il primo maggio verrà trasmesso regolarmente. La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi andrà in onda con quella che è la penultima puntata prima del gran finale di venerdì 2 maggio, ultimo atto di una stagione particolarmente fortunata per il period drama di Rai 1.

Appuntamento a metà settembre 2025 per la decima stagione de Il Paradiso. Entro la seconda metà di maggio dovrebbero partire le riprese dei nuovi 160 episodi inediti di una soap che continua a far sognare il pubblico.