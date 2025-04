Juve, salta tutto: si trasferisce a zero al Barcellona!

Campo e mercato rischiano ancora una volta di intrecciarsi per la Juventus che lavora sia sul presente che sul prossimo futuro. I bianconeri scenderanno in campo nel giorno di Pasquetta in una sfida contro il Parma da non fallire.

Vlahovic e soci sono infatti a caccia di un piazzamento Champions League e dovranno provare ad incamerare quanti più punti possibile in queste settimane per raggiungere quello che a conti fatti è l’obiettivo minimo. Per farlo la Juve si è affidata a Igor Tudor al posto di Thiago Motta con quello che sembra un ruolo da ‘traghettatore’ che però non fa impazzire il croato che in conferenza ha ammesso: “Traghettatore è una brutta parole, non mi dà una bella sensazione. L’allenatore vive alla giornata, può andare via in qualsiasi momento anche con un contratto di cinque anni. Il futuro si costruisce oggi, partita dopo partita. Serve prepararsi al massimo e poi andare a mille durante la gara. Il resto conta zero”.

Focus quindi solo sul campo per Tudor e i suoi ragazzi, mentre al contrario Giuntoli e soci al futuro devono inevitabilmente pensarci, sia per ciò che concerne la panchina che per quanto riguarda l’organico. In questo contesto i soldi freschi di una qualificazione Champions risulterebbero fondamentali per le strategie in entrata dei bianconeri, che nei mesi scorsi hanno anche valutato un potenziale colpo a zero di lusso, che però rischia di finire altrove.

Calciomercato Juventus, il Barcellona vuole un vecchio obiettivo: assalto a Tah

Sono tanti i calciatori in scadenza contrattuale che possono far gola in giro per l’Europa. Tra questi c’è anche Jonathan Tah, possente difensore centrale tedesco del Bayer Leverkusen che pare arrivato al capolinea della sua avventura con le ‘Aspirine’.

La concorrenza sul classe 1996 teutonico è però spietata e c’è un club in particolare che appare in vantaggio. Come riportato anche da ‘Tuttojuve.com’ il Barcellona appare deciso ad ingaggiare Tah a zero per la prossima stagione dopo averlo lungamente osservato.

La possibilità di acquistare un calciatore di questo valore senza esborso economico in termini di cartellino ingolosisce inevitabilmente gli spagnoli, così come la stessa Juve che avrebbe bisogno di potenziare la linea arretrata con calciatori forti e di esperienza. Il Barça appare però avanti nella corsa al difensore del Bayer che anche quest’anno è apparso tra i più importanti della rosa con ben 44 presenze stagionali con 3 gol e un assist.