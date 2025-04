Il Paradiso delle Signore anticipazioni: finisce malissimo per Tancredi, Sant’Erasmo paga caro il suo gesto

I prossimi episodi del Paradiso delle Signore potrebbero segnare la fine per Tancredi di Sant'Erasmo, mai scatenato come in questa stagione.

Settimana corta questa per Il Paradiso delle Signore. Niente messa in onda per la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi nelle giornate di lunedì 21 e di venerdì 25 aprile (rispettivamente Pasquetta e festa della Liberazione). Anche la penultima settimana della nona stagione della soap di Rai 1 riserverà diverse sorprese e molti colpi di scena al pubblico.

Saranno guai grossi per i Tancredi di Sant’Erasmo. Il nipote di Adelaide in questa stagione non sì è fatto mancare nulla. Per cercare di rovinare il negozio rivale ha messo in atto ogni pratica di concorrenza sleale. A spalleggiarlo, l’immancabile Giulia Furlan, la stilista della GMM con il dente avvelenato nei confronti del suo ex Gianlorenzo Botteri, collega (più talentuoso di lei) del Paradiso.

Stavolta però Tancredi potrebbe avere fatto il passo più lungo della gamba, come accaduto ad Umberto nella scorsa stagione. Sant’Erasmo cerca da tempo di cucinare a fuoco lento il Paradiso. Ma sembra aver dimenticato che il diavolo fa le pentole, non i coperchi. E difatti le sue macchinazioni stanno per essere scoperchiate.

Il Paradiso delle Signore 9, anticipazioni, guai in vista per Tancredi

In questa nona edizione della soap ambientata nella rampante Milano di metà anni Sessanta Tancredi ne ha combinate di tutti i colori. Sempre più livoroso, non pago di aver costretto Matilde e Vittorio a fuggire negli Stati Uniti, Sant’Erasmo ha provato in tutti i modi a rovinare il negozio del suo rivale in amore. Non solo: ha cercato di approfittare del momento di difficoltà di Umberto, in rotta con Adelaide e Marta e in crisi finanziaria, per farlo fuori dalla GMM. Ha pure demansionato Odile. Sempre più gollumizzatto”, in preda a un delirio di onnipotenza ha osato perfino sfidare le ire della contessa.

Tancredi alla fine ha pagato caro il suo azzardo. Così facendo ha riunito Umberto e Adelaide – che quanto a capacità di tessere trame e intrighi non sono secondi a nessuno – che insieme lo hanno scalzato dal vertice del negozio di moda. Perso lo scettro della Galleria, Tancredi ha escogitato una mossa ancora più azzardata, con la complicità della solita Giulia Furlan: infiltrare una spia (Rita Marengo) tra le Veneri del Paradiso.

Tancredi le ha promesso di finanziare gli studi del fratello e Rita ha fatto bene il suo compito: la talpa ha passato alla GMM preziose informazioni sull’abito di punta della nuova collezione di Botteri. Così ha permesso alla Furlan di ricrearlo e di bruciare sul tempo i rivali. Nelle prossime puntate però l’inganno verrà alla luce del sole. Marcello rintraccerà Rita e la metterà alle strette.

La commessa, piena di sensi di colpa, tornerà a Milano per vuotare il sacco sulla vicenda del plagio dell’abito. A quel punto le cose potrebbero mettersi molto male per Tancredi. L’imprenditore rischia un’incriminazione per spionaggio industriale. Un reato del quale potrebbe essere chiamato a rispondere davanti a un tribunale.