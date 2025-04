Sinner, nuova bufera: messaggio al veleno poco fa

Il numero uno al mondo Jannik Sinner è sempre più vicino al rientro in campo. Il campione azzurro sta lavorando con l’amico Jack Draper e il suo staff a Montecarlo e l’obiettivo è essere al meglio per il rientro in campo che ormai è davvero alle porte. L’azzurro tornerà ufficialmente agli Internazionali d’Italia, che si giocherà agli inizi di Maggio.

Nonostante una lunga assenza i suoi rivali non ne hanno approfittato e il campione di San Candido tornerà in campo da numero uno, ci sono grandi aspettative e il sogno dei tifosi è che possa tornare con una vittoria a Roma o magari, i tifosi sognano un ritorno Slam, una vittoria tra il Roland Garros e Wimbledon, il torneo di spicco per eccellenza.

E pensare però che in questo periodo di sosta sono arrivate diverse dichiarazioni non molto positive nei confronti dell’azzurro, sia da tennisti che da sportivi, come nel caso di Federica Pellegrini che ha tuonato dichiarazioni non di certo positive verso Sinner, ma anche nel circuito sono arrivate parole da colleghi che non sono piaciute, ne ha parlato Matteo Berrettini e ne ha parlato anche un altro suo connazionale, il tennista – specialista nel doppio – Vavassori.

Sinner e la difesa del connazionale: le parole sono nette

Tra i connazionali quasi tutti sono andati in difesa del campione italiano Jannik Sinner e in queste ore sono arrivate belle parole del connazionale e collega di Davis Andrea Vavassori, l’azzurro ha parlato cosi riguardo l’altoatesino ed è stato chiaro, anche dopo lo scontro recente in doppio con l’americano Shelton (i due hanno avuto uno scontro in doppio) e Vavassori ha parlato ai microfoni di Fanpage senza remore:

“E’ brutto da dire ma se Jannik sta fuori dal circuito agli altri sta bene, la realtà è questa. Molti hanno detto delle cose pensando a questa cosa” con Vavassori che ha commentato sottolineando che l’assenza di Sinner permette ai big di vincere, diciamo che rende il circuito più equilibrato ed anche Daniil Medvedev ne aveva parlato senza peli sulla lingua. Poi Vavassori ha tuonat:

“Non voglio fare polemica, a me faceva piacere solo stare dalla sua parte e fare sentire il mio sostegno. Pneso che lu isia una persona super positiva e lo ha dimostrato in più occasioni, e anche verso di noi della squadra ha fatto gesti che mi hanno fatto davvero piacere” e Vavassori non è l’unico ad aver rilasciato parole di apprezzamento, dopo Berrettini.