Inter-Milan, dimissioni prima della semifinale di Coppa Italia: c’è l’annuncio

Il Milan è chiamato ad uscire dal baratro di una stagione quasi del tutto da dimenticare. La Supercoppa Italiana portata a casa è l’unico barlume di luce di un’annata buia e con troppi passi falsi che ha portato il Diavolo all’attuale nono posto in Serie A con distanza siderale dalla zona Champions a sole cinque partite dalla fine.

L’ultimo ko casalingo contro l’Atalanta ha ulteriormente messo in discussione un Milan che ora fa totale affidamento alla gara di ritorno di Coppa Italia in programma contro l’Inter domani sera. Il derby di mercoledì, dopo il pari dell’andata, rappresenta l’ultima speranza di portare in dote qualcosa di positivo in coda ad una stagione negativa sotto tanti punti di vista.

Chance quindi da non fallire soprattutto per Sergio Conceiçao, sempre al centro delle discussioni e delle polemiche per il suo operato. Dopotutto sono anche ore di grande fermento proprio in relazione alle decisioni che potranno cambiare il futuro del club. Nel mirino della critica, oltre all’allenatore, c’è inoltre anche la società, tra proprietà e dirigenza con Giorgio Furlani tra i più criticati.

Proprio il dirigente milanista è tra i più chiacchierati anche dal punto di vista del futuro.

Calciomercato Milan, invocate le dimissioni di Furlani: doppio annuncio

Il lavoro di Furlani è al centro della bufera ed anche sui social tifosi ed addetti ai lavori hanno puntato il dito contro di lui con messaggi estremamente duri.

Tra i più critici il direttore di ‘TeleLombardia’, Fabio Ravezzani, che su X ha affermato: “Per il Milan altra umiliazione in casa. Quando Furlani si assume le responsabilità per una stagione disastrosa (c. Italia a parte) dovrebbe anche far tesoro dei suoi sbagli. Invece prosegue all’infinito il balletto ds, segno che le idee sono poche, ma confuse. E Cardinale? Dorme”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il direttore di ‘Radio Rossonera’ Simone Cristao, che in risposta ad un post su X ha ribadito: “Fosse così milanista come dice alza la mano, riconosce i propri limiti, non antepone se stesso al bene del Club, fa due passi indietro, non prende decisioni sportive e rassegna le dimissioni. Non è vietato, nessuno lo obbliga alla poltrona al 4°piano, povera stella”. E poi ancora a margine di un altro post ha evidenziato: “Ha semidistrutto sportivamente il Milan. Basta o serve altro?”.

Parole forti che invocano dunque anche le potenziali dimissioni di una figura di spicco come Furlani, indicato tra i principali ‘colpevoli’ di un’annata semidisastrosa del Milan.