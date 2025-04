Allegri e Retegui insieme, bomba in Serie A: il nome del nuovo club

“Ho detto tante cose all’inizio di questa stagione. Alcune delle cose dette allora le confermo, altre non posso confermarle: penso a quello accaduto con Kvara, in questi mesi qui ho capito che tante cose non si possono fare“. Queste alcune delle parole di Antonio Conte dei giorni scorsi che hanno completamente scosso l’ambiente Napoli.

Dalla conferenza pre partita contro il Monza l’allenatore azzurro ha iniziato a lanciare segnali chiari di insofferenza verso alcune situazioni esponendosi mediaticamente in modo diretto e senza troppi giri di parole anche dopo il faticoso successo in terra brianzola. Una sequela di dichiarazioni che pongono inevitabili dubbi su quello che potrebbe essere il futuro dell’allenatore salentino alla corte di Aurelio De Laurentiis.

Il percorso napoletano di Conte è stato fin qui ottimo, con la squadra passata dal decimo posto e dalle macerie dello scorso anno all’attuale primo posto in coabitazione con l’Inter a sole cinque partite dalla conclusione. Servirà quindi un ultimo sforzo per alimentare un sogno complicatissimo da raggiungere ed inimmaginabile solo un anno fa. Eppure il percorso triennale di Conte al Napoli potrebbe anche non trovare continuità, nonostante i grandi risultati ottenuti.

La situazione del tecnico ex Juve resta molto complessa e delicata, e a fine annata andrà inevitabilmente ridiscussa con De Laurentiis per studiare la strategia giusta. Qualora non ci fossero i presupposti per continuare partirebbe il casting per la panchina azzurra. Tra i tanti profili associati al Napoli ci sarebbe ancora una volta anche quello di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Napoli, Allegri e Retegui insieme: incastro pazzesco

Da un ex Juve ad un altro: in caso di separazioni prematura con Conte, il Napoli potrebbe spostare la propria attenzione anche sull’esperienza di Allegri. Il tecnico livornese quest’anno è rimasto ai box dopo una seconda avventura in bianconero tutt’altro che indimenticabile.

Eppure al netto delle critiche l’esperto ex bianconero potrebbe rappresentare una soluzione stimolante per l’ambiente napoletano. In caso di arrivo di Allegri cambierebbero anche le strategie di mercato in entrata, a partire dall’attacco.

Con il toscano potrebbe prendere quota l’ipotesi Mateo Retegui, centravanti dell’Atalanta e della Nazionale che sta raccogliendo gol a grappoli. L’italo-argentino vive la sua miglior stagione in carriera ed ha visto crescere valore ed estimatori. L’ex allenatore della Juve, a quel punto, potrebbe convincere la dirigenza partenopea a fare un tentativo proprio per Retegui di cui è un grande estimatore.

Una situazione che chiaramente al contempo porterebbe anche all’addio di Lukaku, uomo di Conte ed avanti con l’età.