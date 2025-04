5 fiori da mettere subito in bagno e che porteranno aria di primavera: cambierà subito aspetto

Per dirla con Gianni Rodari, per fare un bagno ricco di aria primaverile ci vuole un fiore. Ce ne sono 5 in particolare che possiamo usare.

Arriva la primavera e non c’è nulla di meglio che approfittare di questo boom di colori e profumi per portare anche in bagno una ventata di freschezza. E come? Grazie ai fiori freschi e al loro potere di trasformare in un piccolo giardino primaverile anche il bagno più anonimo, conferendo un tocco ricco di bellezza naturale e favorendo un’atmosfera piena di relax,

Ma quali fiori scegliere per decorare il bagno nella stagione primaverile? Fonte di ispirazione non può che essere la stessa natura. Un bouquet colorato evoca immediatamente alla vista un campo fiorito, un mazzo di tulipani è una sorta di annuncio della bella stagione. O ancora: qualche elegante orchidea ricorda certe atmosfere esotiche.

Spazio insomma alla creatività: scegliere il giusto abbinamento in bagno porta aria di primavera e cambia aspetto al nostro bagno. In particolare ci sono cinque fiori da mettere subito in questo locale di casa, perfetti per rinnovare l’ambiente del bagno. Vediamo insieme i fiori primaverili che possono fare la differenza.

I 5 fiori da mettere in bagno per portare una ventata di primavera

Tra le varietà floreali ideali per portare aria di primavera in bagno vanno senz’altro menzionate le orchidee Phalaenopsis. Questi fiori raffinati e delicati si possono trovare in diverse tonalità (rosa, viola, bianco). Sono ideali da posizionare su una mensola in alto o accanto al lavabo, magari in vaso di ceramica chiara o in un vaso trasparente.

Sono perfette per la stagione primaverile anche azalee e gardenie. Le fioriture dai toni vivaci delle azalee (rosso o fucsia) apportano un tocco di dinamicità e energia all’ambiente. Invece le gardenie, grazie al bianco e al profumo dei loro fiori, evocano eleganza e romanticismo. Tutte e due si adattano all’umidità del bagno a condizione che sia presente una buona fonte di luce naturale.

Aggiungono subito colore e profumo. Parliamo di bulbi primaverili come giacinti, narcisi e tulipani. Posizionare un giacinto (blu o lilla) in un vaso di piccole dimensioni già ci permette di godere del suo profumo intenso e ricco di freschezza. Dal canto loro i narcisi – specialmente quelli gialli o bianchi – possono regalarci gioia e luce.

I tulipani sono disponibili in numerose sfumature. Si prestano molto bene alla coltivazione in vaso. Ma possono anche essere recisi per essere disposti in bicchieri bassi, ideali da collocare sopra una mensola o vicino agli asciugamani. A questi cinque fiori se ne può aggiungere un sesto: la lavanda, che con il suo inconfondibile profumo è sinonimo di relax.