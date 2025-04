Amici 24 non andrà in onda, delusi i telespettatori: il motivo dello stop

Il talent show condotto da Maria De Filippi non verrà trasmesso. Ecco per quale motivo Amici 24 deve fermarsi.

Con la morte di papa Francesco i palinsesti hanno subito diverse variazioni. La necessità di riorganizzare la programmazione ha portato a cancellazioni, spostamenti, cambi di programma in un momento in cui il focus è, inevitabilmente, la copertura televisiva della scomparsa dell’anziano pontefice, venuto meno a 88 anni lo scorso lunedì 21 aprile.

La settimana televisiva è stata stravolta e molti programmi, sia in casa Mediaset che in casa Rai, hanno dovuto fare i conti con cambi dell’ultima ora. Già i palinsesti avevano subito delle variazioni a causa di Pasquetta e della festa della Liberazione (rispettivamente lunedì 21 e venerdì 25 aprile). Il decesso del Papa ha costretto viale Mazzini e Cologno Monzese a cambiare ancora la programmazione.

Un’altra festività importante cadrà la prossima settimana e stavolta lo stop riguarderà Amici 24. Il talent show più longevo della televisione italiana – condotto come sempre da Maria De Filippi – sarà costretto a fermarsi. Ecco per quale motivo la trasmissione (arrivata alla fase del serale) non andrà in onda.

Stop per Amici 24: ecco quando si fermerà il talent di Canale 5

Nella giornata del 1° maggio sono previsti diversi cambi di programmazione sulle reti Mediaset (come del resto anche su quelle Rai). Per la Festa del lavoro il palinsesto di Canale 5 subirà delle variazioni. Salterà l’appuntamento con il daytime di Amici 24. L’appuntamento pomeridiano con la trasmissione di Maria De Filippi sarà sospeso. Dal 2 maggio riprenderà la normale programmazione.

Amici 24 non sarà il solo a fermarsi. Sospeso anche l’appuntamento nel daytime di Canale 5 con la soap turca Tradimento. Non ci sarà spazio nemmeno per Uomini e donne. In prima serata la rete ammiraglia di Mediaset manderà in onda il film Cado dalle nubi con protagonista Checco Zalone. Confermata invece la messa in onda di Beautiful.

Al posto di Tradimento, su Canale 5 andrà in onda a partire dalle 14:10 una puntata speciale di The Family 2. Al termine (previsto per le 14:55) la guida televisiva di Mediaset prevede un daytime speciale di The Couple, il reality game di Ilary Blasi fino alle 16:10. Di seguito, di nuovo in onda The Family, eccezionalmente trasmesso con un doppio episodio fino alle 17.

La soap turca sostituirà Uomini e donne e il pomeridiano di Amici 24. Nessuna variazione invece per l’appuntamento nel preserale con la replica di Avanti un altro Story, condotto da Paolo Bonolis. Confermato il tg satirico Striscia la notizia in access prime time, mentre in prima serata (dalle 21:30) ci sarà spazio, come detto, per Checco Zalone con il film Cado dalle nubi.