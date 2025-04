Follia in Serie A, arriva De Bruyne: destinazione surreale

È ufficiale ormai da una manciata di settimane: al termine di questa stagione Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City. Finisce qui la lunga storia d’amore tra il fenomeno belga e la squadra allenata da Pep Guardiola con la quale ha vinto sostanzialmente tutto, entrando nella leggenda del calcio britannico, e non solo.

L’ex Wolfsburg, in scadenza a Manchester proprio a giugno 2025, ha annunciato con un post ad inizio aprile la conclusione del rapporto con i Citizens: “Questi saranno i miei ultimi mesi come giocatore del City. Questa città, il club e i tifosi mi hanno dato tutto. Manchester sarà sempre casa per me e la mia famiglia“.

Dopo dieci anni in cui ha vinto di tutto De Bruyne dice quindi addio a quella che era diventata una famiglia. Il belga ha messo in bacheca ben 18 titoli con il Manchester tra cui sei Premier League, una Champions League, un Mondiale per Club, due FA Cup, cinque Carabao Cup e tre Supercoppa d’Inghilterra. Ben 417 partite, 107 gol e addirittura 177 assist: questi i numeri del campione classe 1991 in attesa delle ultime gare da giocare col City.

Cifre da capogiro per un calciatore di livello assoluto, che al netto di qualche infortunio di troppo nell’ultimo anno, resta una scelta giusta per qualunque tipo di squadra.

Pazza idea De Bruyne: colpo di scena in Serie A

Ora il vero punto interrogativo è quello relativo alla prossima destinazione di de Bruyne. Potrebbe restare in Premier con gli approcci dell’Aston Villa, ma si era parlato anche di MLS con l’affascinante Inter Miami di Messi, senza dimenticare New York e Chicago.

Eppure in questo quadro spunta un’altra curiosa possibilità che potrebbe portare il campione belga in Serie A. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sports News’ il Como starebbe valutando la possibilità di offrire a De Bruyne un alto ingaggio per portarlo in Italia.

I lariani non sono nuovi a mosse di mercato del genere e soprattutto non hanno particolari problemi di liquidità. La truppa di Fabregas intanto prima di tutto punta a finire al meglio il campionato, poi ci sarà tempo per alimentare suggestioni.

A tal proposito anche Emanuele Cammaroto, esperto di mercato, ha fatto il punto attraverso “Napolimagazine live” su ‘Radio Punto Zero’: “De Bruyne al Como? Il Como vuole un colpo ad effetto, la proprietà l’ha fatto capire già a gennaio. De Bruyne e altri calciatori a fine carriera possono farsi anche sedurre dal Como”.