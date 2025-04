Ora che arriva il caldo non dimenticare di pulire le zanzariere: nemmeno immagini quanto sporco c’è

Come pulire le zanzariere in modo adeguato per eliminare rapidamente tutto lo sporco: poche mosse e senza fatica torneranno come nuove.

Per chi si occupa delle faccende domestiche, questo è il periodo perfetto per completare le famose ‘pulizie di primavera’, ossia svolgere tutti quei compiti che sono stati trascurati nei mesi passati e che ora necessitano delle dovute attenzioni. C’è chi da una rinfrescata a tutti i tessili di casa, chi pulisce sotto il letto e sopra i mobili e chi si dedicherà ad una pulizia approfondita di armadi e cassetti.

Fra le tante cose da pulire, una deve essere particolarmente attenzionata, soprattutto perché a breve tornerà piuttosto utile ed è la zanzariera, che nel giro di qualche settimana permetterà di proteggere la nostra casa da invasioni di mosche, zanzare, api, vespe e di tutti quei piccolissimi insetti tipici della stagione più calda. Anche se in apparenze le zanzariere potranno sembrare pulite, basterà guardarle con più attenzione, magari passandoci un dito sopra, per rendersi conto che non è affatto così.

Come pulire le zanzariere in casa per ottenerle perfette: bastano pochi minuti

La pulizia delle zanzariere è un passaggio fondamentale non solo per eliminare lo sporco, ma soprattutto per garantire sempre il suo corretto funzionamento. Infatti, accumuli di polvere e di residui di vario genere, possono anche interferire con il meccanismo di chiusura e di apertura, rischiando così di romperle. Per renderle perfette, esiste un trucchetto fai da te semplicissimo e che le farà tornare come nuove.

Gli strumenti a vapore sarebbero sicuramente la scelta più pratica e veloce, ma in mancanza di questi si potrà optare per un mix davvero potentissimo fatto semplicemente con acqua calda e aceto. Il procedimento è rapido e veloce, per prima cosa prendere una bacinella e riempirla con acqua calda, aggiungere l’aceto, dosando la quantità in base alla zanzariera da pulire, più sarà grande e più aceto sarà necessario.

Una volta preparato il mix, iniziare ad eliminare tutta la polvere superficiale usando una spazzola con setole morbide oppure i classici panni cattura polvere. Dopo aver fatto questo, prendere un panno (meglio se in microfibra) e immergerlo nella soluzione, strizzarlo leggermente e passarlo su tutta la zanzariera, ripetere l’operazione un paio di volte. Infine, svuotare la bacinella e riempirla nuovamente, ma questa volta solo con acqua, immergere un panno pulito e procedere a risciacquare la zanzariera. Ora non resta che lasciarla asciugare ed ecco che sarà come nuova.