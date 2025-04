Assegno d’Inclusione, ora possono richiederlo anche questi soggetti: clamorosa novità

L’Assegno d’Inclusione è uno degli strumenti di maggior supporto nei confronti degli Italiani. Il Governo ha dato un importante aiuto. La situazione economica nel nostro paese non è delle migliori, specialmente con l’aumento dei Dazi da parte degli Stati Uniti che ha portato ad un nuovo aumento dei prezzi e la situazione non è affatto semplice. Anzi potremmo dire tutt’altro e serve per aiutare le famiglie in difficoltà.

Il Governo ha stanziato l’ADI o meglio l’Assegno d’Inclusione per sostituire il Reddito di Cittadinanza e molti hanno lamentato questa decisione, specialmente l’Opposizione che ha affermato che in questo modo lo Stato lasciasse fermo l’intero paese. La situazione a dire il vero non è questa ed anzi il Governo sta facendo tutto il possibile per venire incontro a questa fascia – un pò debole – della popolazione.

Ottenere l’Assegno d’Inclusione non è cosi impossibile ed anzi andiamo a vedere nello specifico cosa serve per ottenere questi risultati. Questa forma d’aiuto statale è nata nel 2024, quest’anno è stata riconfermata e il Governo Meloni ha cambiato i requisiti per poter ottenere quest’Agevolazione statale. Oltre a questo va detto che sono cambiati anche gli importi per quel che riguarda i cittadini, andiamo a vedere tutti i dettagli.

Assegno d’Inclusione, ecco tutti i requisiti per poterlo avere: i dettagli

Al momento della sua uscita il Governo ha affermato che per avere diritto all’Assegno d’Inclusione serviva avere un massimo di ISEE di 9360 euro ed un reddito annuo familiare non superiore ai 6 mila euro. Invece da quest’anno per poter avere quest’aiuto statale l’Isee potrà arrivare fino ad un massimo di 10.140 euro mentre il reddito base non dovrà andare oltre ai 6500 euro. Inoltre se parliamo di persone superiori ai 67 anni o con una disabilità il reddito potrà arrivare fino agli 8190 euro.

Ma non solo perchè si parla anche di cifre, e sicuramente rispetto allo scorso anno c’è stato un cambiamento delle cifre percepite per l’assegno d’inclusione. Nel 2025 l’Assegno di inclusione garantiva un importante bonus con 500 euro al mese più eventuali 280 euro che servivano nel contribuire per pagare l’affetto, e quindi un totale di 780 euro al mese. Nel 2025 l’Assegno d’Inclusione è aumentato con il contributo che è aumentato a 541 euro al mese più 303 euro utilizzati per l’affitto di case e quindi un totale complessivo di 844 euro al mese.

