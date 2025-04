Prima di partire dovresti sempre mettere una moneta nel congelatore: questo trucco ti salva la vita

Ora che le belle giornate iniziano a farsi vedere e che le temperature sono più miti, ogni momento sarà perfetto per fare le valigie e partire per una nuova destinazione. Che sia solo per un fine settimana o per più giorno, non importa, ciò che conta è riuscire a staccare la spina e concedersi qualche giorno di relax.

Ovviamente, prima di partire ed uscire di casa saranno diverse le cose a cui pensare. Si dovranno ovviamente preparare i bagagli, accertandosi di avere con sé tutto il necessario, compresi farmaci e documenti utili. Infine, si dovrà chiudere con attenzione casa, non solo finestre e balconi, ma anche acqua e gas, soprattutto se il soggiorno sarà piuttosto lungo.

Ecco a cosa serve mettere una moneta nel congelatore: è il trucco perfetto che tutti devono usare prima di partire

Per quanto riguarda l’elettricità, non sempre si potrà staccare, in modo particolare se all’interno del frigo e del congelatore sono presenti diversi alimenti. Tuttavia, anche in questo caso è possibile adottare una piccola precauzione che aiuterà ad evitare spiacevoli conseguenze. Basterà mettere una moneta nel freezer prima di partire e non si correranno rischi inutili.

Ma nello specifico, a cosa serve inserire una moneta nel freezer? La risposta è davvero semplicissima. In nostra assenza, potrebbero esserci degli sbalzi di corrente o potrebbe addirittura mancare per più ore, se questo dovesse accadere tutti gli alimenti congelati potrebbero scongelarsi per poi ricongelarsi nuovamente non appena ritornerà la luce. Questo ovviamente non è affatto sicuro per la nostra salute, in quanto alimenti scongelati e poi ricongelati potrebbero aver sviluppato germi e batteri.

Ed è qui che entra in gioco il trucco della monetina. Prima di partire si dovrà prendere un bicchiere e riempirlo con dell’acqua, metterlo nel freezer e aspettare che ghiacci completamente. A questo punto si prenderà una monetina e si posizionerà sopra l’acqua ghiacciata nel congelatore. Ora saremo pronti per partire. Se al nostro ritorno l monetina è allo stesso posto, vorrà dire che non c’è stata alcuna interruzione di corrente, se invece la monetina si trova sul fondo del bicchiere, ricoperta a sua volta di ghiaccio, allora vuol dire che la corrente è mancata per un tempo tale da far sciogliere l’acqua nel bicchiere e far cadere la moneta sul fono, per poi ricongelarsi. In questo caso, la stessa sorte sarà toccata anche agli altri alimenti e per tale motivo non sarà più sicuro mangiarli. Un trucco semplicissimo, ma che eviterà spiacevoli conseguenze.