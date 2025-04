Vale davvero la pensa spendere tanti soldi per lo sgrassatore? Io lo faccio in casa, risparmio ed è tutto naturale

Basteranno tre semplici ingredienti per realizzare in casa un potentissimo sgrassatore completamente naturale: così efficace, da non credere ai propri occhi.

Lo macchie ostinate e le incrostazioni dovute al grasso, sono senza dubbio lo sporco più difficile con cui avere a che fare in casa, ma soprattutto all’interno della cucina. Pentole, padelle, forno, teglie e qualsiasi tipo di stoviglia che entri i contatto con gli alimenti, nel giro di poco tenderà a presentare delle zona particolarmente attaccate dallo sporco e che risulteranno anche piuttosto difficili da pulire.

Uno dei prodotti più adatti per trattare questo genere di sporco, ma anche per macchie di vario genere, è lo sgrassatore, che, grazie alla sua particolare formula riesce a sciogliere con facilità anche le macchie più ostinate, rendendo il tutto più facile e veloce. Ovviamente, una pulizia periodica e costante dovrà affiancare l’utilizzo del prodotto, che altrimenti da solo non riuscirebbe a far ottenere il risultato sperato.

Lo sgrassatore fatto in casa è decisamente meglio: è 100% naturale

Ovviamente, pur essendo molto efficace, non bisogna dimenticare che si tratta di un prodotto chimico e per tale motivo dovrà essere usato con estrema cautela, non solo per evitare di rovinare le superfici, ma soprattutto per impedire che possa inquinare ulteriormente l’ambiente. Ecco perché sarebbe sempre preferibile optare per dei rimedi green, che hanno un approccio completamente diverso.

Fra le tantissime opzioni fra cui poter scegliere per quanto riguarda i prodotti di pulizia per la casa, i classici rimedi naturali sono sicuramente la scelta più sensata. I motivi sono diversi, in primi non inquinano, in secondo luogo possono essere usati senza rischiare di rovinare le superfici, in terzo luogo si preparano con quello che già c’è in casa, diventando così molto economici. Per quanto riguarda il comunissimo sgrassatore, basteranno 3 ingredienti per poterlo realizzare in casa. Nello specifico servirà:

Sapone di Marsiglia

1 tazza di acqua calda

Mezza tazza di aceto

Il procedimento è ancora più semplice degli ingredienti stessi. Per prima cosa sciogliere il sapone di Marsiglia con dell’acqua tiepida fino ad ottenere un composto cremoso e senza grumi. Una volta fatto questo, unire mezza tazza di aceto e infine, la tazza di acqua calda. Dopo aver mescolato, si andrà a versare tutto in un flacone spray, ed ecco che lo sgrassatore è pronto per essere utilizzato. Sarà perfetto per pulire il forno, la cappa della cucina, il piano cottura e anche pentole e padelle. Un rimedio efficace che renderà tutto più facile e veloce.