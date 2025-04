È morto un Top assoluto della Serie A, il messaggio di cordoglio della Roma

Il mondo del calcio si inginocchia ancora una volta di fronte allo scorrere del tempo e all’ennesima triste notizie che ha colpito i tifosi di alcune tra le più importanti squadre. Due in particolare sono le tifoserie italiane scosse dall’ultimo lutto che ha devastato lo sport internazionale.

A piangere sono i supporters dell’Inter, ma anche della Roma, due società che in Italia hanno avuto il piacere di vedere all’opera il talento di Jair Da Costa, attaccante brasiliano che ha avuto trascorsi anche alla Portuguesa e al Santos oltre che con la Nazionale verdeoro con cui ha però collezionato una sola apparizioni, chiuso dall’enorme talento di Garrincha.

Con il Brasile Jair ha comunque avuto la possibilità di vincere un Mondiale, quello del 1962 in Cile, incidendo il suo nome nella leggenda. In Serie A ha giocato soprattutto con l’Inter, che lo ha omaggiato con un lungo messaggio apparso sul proprio sito web, ripercorrendo larghi tratti della sua meravigliosa esperienza in nerazzurro lì dove ha vinto ben 4 campionati italiani, due coppe Intercontinentali ma soprattutto due Coppe Campioni.

Storia dell’Inter e del calcio internazionale, con i nerazzurri che tra le righe di un meraviglioso messaggio d’addio hanno anche scritto: “Nella sua città, Osasco, l’Esporte Center Jair da Costa è un luogo di calcio, di amici, dove stare in compagnia. Si capisce subito che è il posto di Jair: è tutto nerazzurro, dalla facciata in poi. Un pezzo di mondo dove ancora l’Inter e Jair gridano la passione del calcio, insieme a quella frase che, grazie al cinema, ancora risuona quando pensiamo a lui: “Jair! Il ritorno della Grande Inter!”.

Serie A, addio a Jair Da Costa: anche la Roma (oltre all’Inter) si unisce al cordoglio

Nel bel mezzo della lunga esperienza interista di Jair Da Costa c’è stata però anche una parentesi nella capitale, con un prestito alla Roma nell’annata 1967/68 che ha quindi diviso in due il suo regno a tinte nerazzurre.

Nella capitale il brasiliano classe 1940 ha messo a referto due gol in 23 presenze di Serie A e seppur non abbia portato a casa titoli è comunque riuscito a fare breccia nel cuore dei tifosi.

La Roma non lo ha infatti dimenticato e nel giorno del suo addio ha provveduto a pubblicare un messaggio di cordoglio: “L’AS Roma piange la scomparsa di Jair Da Costa, fuoriclasse brasiliano che vestì la nostra maglia nella stagione 1967/68. Campione del Mondo nel 1962, Jair ha lasciato il segno nella storia del calcio. Le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari”.