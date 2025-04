Sinner-Alcaraz, svolta inattesa agli Internazionali d’Italia: salta tutto

Prosegue senza sosta il Masters 1000 di Madrid, siamo appena a metà torneo e continuano a cadere i big. Nelle ultime ore è caduto il campione in carico Rublev, sconfitto a sorpresa contro il kazako Bublik ed ora uscito dalla Top 15 mondiale. Ma non solo perchè questo torneo vede assenti per un motivo o per un altro i due principali protagonisti nel circuito, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Il fenomeno italiano, numero uno al mondo, è fermo a causa della sospensione legata al caso Clostebol e Madrid sarà l’ultimo grande torneo che l’azzurro salterà, Sinner tornerà in campo direttamente agli Internazionali d’Italia a Roma e mancano pochissimi giorni al grande evento. A Roma in molti volevano vedere Sinner contro Alcaraz ma molto probabilmente questo grande scontro non ci sarà.

Poche ore prima del suo debutto nel torneo di Madrid Carlos Alcaraz – l’uomo più atteso dal pubblico di casa – è stato costretto ad annunciare il forfait dal torneo e perdere cosi una buona occasione sia per vincere un altro 1000 che in chiave Ranking con purtroppo la casella zero all’orizzonte. Ma Alcaraz ha rilasciato parole molto importanti anche in chiave futura, occhio a quello che sta succedendo.

Niente Alcaraz per Sinner, il ritorno della sfida è probabilmente rimandato

Fuori subito Djokovic e Rublev, niente Alcaraz e Sinner squalificato: il torneo di Madrid ha visto una grande moria di big ma tra i tifosi iberici c’è grande delusione per il forfait di Alcaraz. Il fenomeno spagnolo ha indetto una conferenza stampa straordinaria per commentare i suoi problemi ed ha dato cosi indicazioni importanti anche in vista dei prossimi impegni, Roma compresa.

Alcaraz ha cosi spiegato: “Rinunciare qui è stata una decisione difficile, tengo tanto a questo torneo ma devo riposare e recuperare. E’ la decisione giusta per il mio corpo” con Carlos che ha poi chiarito nello specifico il suo infortunio svelando: “Sono stato trattato all’adduttore destro ma ho notato anche qualcosa nella gamba sinistra” e c’è preoccupazione quindi tra i fan del campione.

Alcaraz ha spiegato che sarà sicuramente presente al Roland Garros ma proverà ad esserci a Roma. Non trapela grande ottimismo specialmente perchè nessuno del suo entourage vorrebbe rischiare di non partecipare al Roland Garros dove lo spagnolo parte da campione in carica. Insomma Alcaraz contro Sinner è il match che tutti attendono ma molto probabilmente bisognerà attendere ancora qualche altra settimana.