Il Paradiso delle Signore anticipazioni: malore improvviso per Elvira, tutti in ansia per il bambino

Cambi in corsa per Il Paradiso delle Signore nella settimana iniziata con la scomparsa di papa Francesco e la riorganizzazione della programmazione televisiva per coprire la morte del pontefice. Sospensioni impreviste per la soap di Rai 1 che ha recuperato una puntata nella giornata di venerdì 25 aprile (nella quale era previsto uno stop).

Malgrado tutto Il Paradiso ha ottenuto comunque un ottimo risultato – 1 milione e 696 mila spettatori e il 18,5 % di share – anche nel giorno della festa della Liberazione, dove c’era il rischio di un brusco calo degli ascolti. Nel frattempo la data del gran finale della serie è slittata a lunedì 5 maggio (non più venerdì 2 maggio).

Nelle prossime puntate della soap ambientata nella rampante Milano del boom economico, con le sue atmosfere di metà anni ’60, Elvira tornerà a essere di nuovo protagonista. La Venere ha trovato finalmente la serenità con Salvo. La commessa però, che come sappiamo è in dolce attesa, accuserà un improvviso malore. Lo rivelano le anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore 9: Elvira sta male, preoccupazione per il bambino

Negli ultimi appuntamenti con Il Paradiso delle Signore 9 abbiamo visto una Elvira sempre più stanca a causa della gravidanza e un Salvo sempre più preoccupato per le condizioni della moglie. Il titolare della Caffetteria Amato si è rivolto all’amico Marcello per cercare di avere un aiuto. Elvira infatti ama molto il suo lavoro e soprattutto non sembra avere intenzione di lasciare le colleghe in un momento di difficoltà (dopo le dimissioni di Rita e quelle imminenti di Rosa).

Il tentativo di Salvo però non è andato a buon fine. Durante il colloquio Marcello aveva chiaramente la testa da un’altra parte. Al centro dei suoi pensieri c’era Rosa, tanto per cambiare, che proprio in quel momento si era presentata nel locale insieme a Odile per festeggiare i primi successi della sua nuova carriera come giornalista a tempo pieno. Niente da fare dunque per Amato.

Nel corso dei prossimi episodi Elvira accuserà di nuovo un malore improvviso. Stavolta per la moglie di Salvatore giungerà il momento del parto. Durante una giornata di lavoro nel grande magazzino, a Elvira si romperanno inaspettatamente le acque. La giovane commessa, ormai giunta al settimo mese di gravidanza, darà alla luce con due mesi di anticipo un bellissimo bambino.

Insomma: chiusura piena di gioia per Elvira e Salvo, ma anche per tutta la grande famiglia del Paradiso delle Signore. In attesa della prossima stagione – che ripartirà a metà settembre – quella in corso si chiuderà con un fiocco azzurro, segno di speranza e novità per tutti. Finalmente i due giovani coroneranno la loro attesa con l’arrivo del primogenito di casa Amato.