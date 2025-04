No, il divano non puoi posizionarlo ovunque: sono questi i punti ideali per sistemarlo in modo funzionale

Prima di spostare o di mettere un nuovo divano in casa è importante sapere che non si può posizionare così a caso: solo in questi punti, sarò realmente funzionale.

Oltre al letto, se dovessimo pensare ad un altro elemento di casa che offre il giusto confort e relax, la prima cosa che ci verrebbe in mente sarebbe sicuramente il divano. Non si tratta solo di un semplice elemento d’arredo, ma è una parte fondamentale che arricchisce gli ambienti e diventa il posto perfetto su cui passare qualche momento di riposo, prima di affrontare il resto della giornata o i vari impegni che ci sono quotidianamente.

Esistono tantissimi modelli tra cui poter scegliere e che si adattano alla perfezione ad ogni spazio disponibile, ma soprattutto ad ogni stile già presente in casa. Ci sono quelli più grandi, dotati anche di penisola, adatti a chi ha un ampio spazio da poter sfruttare. Poi ci sono quelli di dimensioni più ridotte, ma non per questo meno comodi degli altri, perfetti per riempire ambienti la cui grandezza è limitata.

Come posizionare il divano in casa per renderlo più funzionale

Ciò che ovviamente andrà a fare la differenza in casa, non è soltanto la tipologia di divano che si andrà a scegliere, ma anche il posto in cui verrà collocato. Infatti, a differenza di quello che si possa pensare e stando ai consigli degli interior designer, ci sono dei punti esatti in cui posizionare il divano e che lo renderanno più pratico e funzionale.

Gli esperti del settore non hanno dubbi! Secondo loro, infatti, esistono tre punti ideali in cui collocare il divano per ottenere un ambiente armonioso e soprattutto il massimo del confort. Ecco quindi, dove sistemare il divano per renderlo realmente perfetto:

Centro del soggiorno: questa è una dei punti migliori in cui posizionare il divano, poiché al centro del soggiorno darà l’impressione di riempire l’ambiente. Allo stesso tempo, essendo giusto al centro, permetterà di poter parlare con tutti gli ospiti in modo uguale, creando anche un senso di conforto; Sotto la finestra: gli specialisti consigliano di posizionare il divano in questo punto, perché la luce naturale che arriverà da dietro lo renderà il posto ideale per sedersi e leggere vicino alla finestra. L’unica cosa a cui fare attenzione e assicurarsi di lasciare circa 25 centimetri tra il divano e la finestra in modo tale da permettere il giusto passaggio dell’aria e anche l’installazione di tende; Contro il muro: questo è un altro posto dove posizionare il divano per rendere l’ambiente confortevole. Essendo rilegato alla parete, lascerà maggiore spazio al centro in cui poter passare. Anche in questo caso, sarà importante lasciare qualche centimetro da divano e parete.

Ed ecco quindi i tre punti perfetti in cui sistemare il divano secondo gli interior designer. Non resta che scegliere quello preferito e mettere in pratica i consigli degli esperti.