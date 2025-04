Le mattonelle del balcone erano sempre piene di erbacce: ma da quando uso questo metodo ho risolto

Avere in casa degli spazi aperti, che sia un giardino, un terrazzo o anche un grande balcone, è senza dubbio una grandissima fortuna. In questo modo, soprattutto in vista dell’estate si potrà godere al massimo delle belle giornate, passato anche più tempo all’aria aperta. Ovviamente, per rendere gli spazi confortevoli e ospitali, sarà importante la giusta manutenzione, non solo per gli arredi presenti, ma in modo particolare anche per eventuali piante presenti.

Tuttavia, nonostante le dovute accortezze, l’imprevisto è sempre in agguato e in questo caso specifico, non sarà raro vedere formarsi dell’erba tra le mattonelle che rivestono il giardino o lo stesso balcone. Un fenomeno che non è solo brutto da vedere perché sembra donare un senso di trascuratezza e di scarsa pulizia, ma soprattutto, se l’erba dovesse crescere troppo, si rischierebbe anche di vedere le mattonelle spaccarsi.

Come eliminare senza prodotti chimici l’erba che cresce tra le mattonelle

In commercio esistono diversi prodotti per eliminare l’erba tra le mattonelle, l’unico problema è che nella maggior parte dei casi si tratta di prodotti chimici e che di conseguenza risultano essere aggressivi e inquinanti. Per risolvere il problema però, è possibile anche optare per dei rimedi completamente naturali che eliminano efficacemente l’erba tra le mattonelle.

Invece di provare subito diserbanti chimici per eliminare le erbacce tra le mattonelle, ecco alcuni rimedi naturali, rapidi ed efficaci:

Sale: un metodo molto efficace ma da usare con estrema cautela e senza esagerare per non rischiare d’impoverire il suolo. Versare uno strato generoso di sale sulle erbacce e aggiungere dell’acqua per permettere il suo scioglimento, nel giro di qualche giorno seccheranno e non cresceranno più; Acqua di cottura: versare l’acqua di cottura della pasta o delle verdure ancora bollente, direttamente sulle erbacce, lasciare agire qualche ora, dopodiché eliminarle sarà rapidissimo; Diserbante naturale: per ogni litro di acqua, aggiungere 200 ml di aceto bianco e un cucchiaio di sapone per piatti. Versare il tutto in un flacone spray e vaporizzare la miscela ottenuta sulle erbacce. Lasciare agire e poi procedere con la rimozione.

Con questi tre rimedi fai da te, rimuovere le erbacce tra le mattonelle sarà semplicissimo, efficace e soprattutto non si andranno ad usare prodotti chimici, rispettando in primi l’ambiente e poi evitando anche danni sulle mattonelle stesse.